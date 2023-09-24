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女參與老公同學聚餐提三要求被罵「龜毛」引怨 網分析：妳適合獨處

聯合新聞網／ 綜合報導
女網友透露，自己在參加老公高中同學聚餐時，因席間提出三要求，而使大家不歡而散。示意圖／ingimage
女網友透露，自己在參加老公高中同學聚餐時，因席間提出三要求，而使大家不歡而散。示意圖／ingimage

不少夫妻喜歡帶著另一半參加聚會，讓彼此更了解雙方生活。近日，有女網友在「匿名公社」分享，她在參加老公高中同學的聚餐時，提出三項要求，竟惹得最後大家不歡而散，老公甚至怒罵她「龜毛」。

原PO表示，她近期參加老公高中同學的聚餐，用餐前，餐廳提供大家免洗餐具與紙杯，但自己因看見店家有可重複使用的餐具，便主動要求服務員將餐具換掉。儘管服務員向她解釋，提供一次性餐具是因晚餐時間較忙碌，但原PO仍認為免洗碗筷不環保，堅持要將餐具換掉。

原PO說明，餐點上桌後，她為了「衛生問題」規定大家要使用公筷母匙，並禁止任何人使用自己的筷子夾菜。此外，她指出，自己原本不想飲酒，且不喜歡喝啤酒，但難以推辭老公同學們的熱情，便點了一支兩千多元的洋酒。

原PO點完酒後，部分同學的表情瞬間變得難看，讓她發文怒嗆「又不是不付錢，在臉臭什麼？」聚餐最後大家不歡而散，老公也因此事與原PO吵架，並直罵她「因為妳的龜毛以及笑死人的規矩，害得大家用餐不愉快」。

貼文底下，不少網友認為原PO過於要求，無法認同她的規定，「妳適合獨處」、「不是妳的局，妳一直做主幹嘛？」、「我應該除了公筷母匙能接受以外，其餘不予置評」、「氣氛破壞者」。

部分網友則建議原PO多種避免糾紛的方式，「妳幫忙買單，皆大歡喜，妳老公又有面子，為何不這樣做呢？」、「公筷母匙可以不用說，自己在每道菜上來時，擺上去就行」、「除了公筷母匙以外，不想喝酒可以堅持立場，不喜歡一次性餐具，請自己帶環保餐具，為什麼要逼別人配合妳呢！」、「真的要重視衛生與環保才對啊，挺妳，至於酒能不喝就不要喝」。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

聚會 餐具

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