中秋烤肉最雷食材？網氣炸點名「它」完全沒味道：還每年出現

下周五(29日)就要迎接一年一度的中秋節，許多人會在這天相聚，相揪烤肉賞月。對此，有網友分享了自己心中「最雷食材」，不但容易烤焦，還超難吃，完全沒有味道，「不懂怎麼有人想烤它」，引起網友熱議。

網友在Dcard以「中秋最雷食材」發文，表示說到烤肉最不想看到的食物「絕對是豆干」，不僅容易烤焦，重點是超難吃，完全沒有味道，不懂怎麼會有人想烤豆干，而且每年烤肉還幾乎都看得到「它」，並強調「豆干是拿來滷的，不是拿來烤的」，也希望今年的烤肉攤不要再出現了。

此文一出馬上引起網友熱議，除了豆干外，大家也分享自己的最雷食材，「米血最哭，完全看不出是烤焦還是熟了」、「棉花糖一堆女生吵著要，然後一包只吃三顆」、「貢丸，外面焦了裡面搞不好都還沒熟」、「甜不辣，每次烤完都變成黑炭」、「烤玉米，不管有沒有熟都沒人要吃」。

但也有人為豆干很好吃，「不是雷，是妳不會烤」、「豆干雖然很雷，但我上次烤到整團都稱讚好吃」、「豆干很好吃！塗烤肉醬烤好之後我超愛，它才不是超雷食材」、「沒有雷的食材只有雷的人！ 會烤的就很好吃，豆干必吃啊」、「烤豆干是技術，用烤的遠比滷的好吃」。