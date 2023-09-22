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搭高鐵見鄰座1行為批「不會不好意思？」 苦主認同：曾憋尿2小時

聯合新聞網／ 綜合報導
高鐵示意圖。圖／聯合報系資料照片
高鐵示意圖。圖／聯合報系資料照片

高鐵串起南北一日生活圈，通車後已成為許多人出遊、返鄉、洽公優先選擇的交通工具，不過隨著搭車的人越來越多，乘車時的亂象也隨時可見。有一名網友日前搭高鐵時，就看到有乘客的行李箱卡到前座的座椅，讓他大酸「都不會不好意思？」

原PO在臉書「匿名公社」發文表示，日前搭高鐵時看到一個景象，鄰座一名乘客將行李廂放在座位前，但這個行李箱太大了，高度甚至超過座椅的折疊桌，直接頂住前方乘客的座椅後方。原PO說自己並不是前座的乘客，但這樣的行為卻讓他看了很不滿，「行李箱卡別人座椅不能後靠，都不會覺得不好意思？」

貼文一出卻引起眾人大酸，「放行李箱的地方滿的不就是放腳邊嗎？腳邊本來就可以放自己的東西」、「放行李箱的地方就滿了，高鐵座位上面的架子又不適合放大行李箱，那你是要放哪？你以為大家都想放在自己坐的位置喔？超卡腳又超不舒服」、「你主張有向後的自由，難道人家就沒有如何放置行李的自由嗎？」、「你又不是前座乘客，卻管那麼寬啊？」、「高鐵車廂行李區空間很小，他不這樣放，不然你要幫他拿著嗎？」、「不會不好意思呀！幹嘛不好意思，那位置我買的我要房行李要座都我的自由的」。

還有人為後座的乘客抱不平，「你知道（前座）躺下去，後座的人多難坐嗎？」、「你就好意思往後靠佔據別人的膝部空間？」、「換個問題問：前排桌椅往後倒，卡後排乘客腳，不會不好意思嗎？」

有一名過來人透露曾經因為前座座椅往後靠，害她被卡住無法起身，沒想到跟對方反映後，前座乘客卻要她也去卡後面，但她不想這麼做也不想跟對方吵架，就這麼憋尿憋了2小時，讓她無奈地說「如果有一天，是你被卡，然後前座不讓的時候，看你還會不會笑」。

原PO搭高鐵時見鄰座將行李放在腳邊，卻因此擋到前座的座椅，導致前座無法往後靠，讓他PO文撻伐，卻引來其他人的反酸。 圖擷自匿名公社
原PO搭高鐵時見鄰座將行李放在腳邊，卻因此擋到前座的座椅，導致前座無法往後靠，讓他PO文撻伐，卻引來其他人的反酸。 圖擷自匿名公社

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