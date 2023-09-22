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全線封鎖車禍照曝！轎車「擠公車」硬鑽 害4車塞好塞滿

聯合新聞網／ 綜合報導
四台車擠在一起導致整條馬路水洩不通。圖擷自臉書
四台車擠在一起導致整條馬路水洩不通。圖擷自臉書

台灣交通秩序混亂，少數駕駛人性格兇猛，導致交通車禍頻傳，曾被外媒嘲諷為「行人地獄」。有網友貼出一張「全線封鎖」的車禍圖，只見兩台公車中間有兩台汽車搶著過，導致四台車擠在一起，網友狠酸是「名副其實的擠公車」。

一名網友在臉書社團爆料公社貼出一張「全線封鎖」的車禍照片，圖中可見三線道的馬路兩邊各有一台公車，然而有兩台汽車搶著過，因此都搶著開進中間的道路，導致兩台汽車擠在一起，整條馬路被四台車「塞好塞滿」，後方則還有大批汽機車等著過，被車禍搞得堵塞不通。

其他網友則留言「乖乖排隊很難」、「不讓硬要擠」、「台灣美學」、「這在拍屍控現場嗎」、「大家都別想好過」、「感情真好」、「全部都不許過」、「我過不去，大家也別想走」、「現在連機車都過不去了」、「本欲各顯神通，結果卻是開了結界」、「左線預備，右線預備，全線預備，開始撞擊」、「台灣人就是不能輸」、「果然是塞好塞滿連機車都過不去了」。

還有人留言「封的滴水不漏，真是封的太好了」、「前方要拍玩命光頭11啦」、「好有默契的堵住全線」、「名副其實的擠公車」、「真好大家不用過了」、「左線預備，右線預備，中間封閉」、「大家都很趕捏」、「2個胖子跟2個瘦子，爭門的概念」、「笑死黑色那台再硬切啊」。

車禍 爆料公社 行人地獄

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