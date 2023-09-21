不穿是日常？女友生理期竟沒穿「這1物」急求救 他嚇傻：別血染大地

女性生理期來總會遇上許多不便，不過一位網友近日卻分享，自己的女友因為「沒穿內褲遇上生理期」向他求救，原PO對此感到疑問，表示：「還以為只有男生會不穿內褲」。沒想到女友卻回原PO：「穿了才是情趣，不穿是我的日常」。貼文一出引起網友討論，不少女性網友認同「不穿比較舒服」，也有人提出衛生方面的擔憂。

一位網友在Dcard發文，表示今天收到女友的求救訊息，並附上一張截圖，只見兩人的對話中，原PO的女友發了一串表達驚訝的髒話，指出自己穿著長裙「裡面沒穿內褲」，生理期卻突然來了，原PO瞬間滿頭問號，對不穿內褲的女友感到奇怪：「我還以為只有男生會不穿內褲，不知道原來女生也會不穿內褲」，他表示，自己原本以為不穿內褲是一種情趣，沒想到女友卻回原PO：「穿了才是情趣，不穿是我的日常」，讓他只能無奈的笑回：「那你好歹也不要血染大地啊」。

貼文曝光後釣出一票女性網友認同，直呼「不穿比較舒服」，「我也覺得不穿比較舒服，不過我備的生理用品是直接備衛生棉褲，所以也不怕月經突然來，直接當內褲穿起來」、「我休假的時候也不穿內褲、內衣！（穿裙子的時候還是會穿）」、「平常上班還是都會穿，但回家就是馬上脫光」、「我也是，穿長裙，然後就不在意什麼內褲不內褲了」、「內衣內褲這種東西不穿真的很舒服欸，男生會有外露的問題女生沒有，只要服裝材質不會摩擦女生也不用穿吧」。

不過也有人提出衛生方面的擔憂，表示「穿裙子沒穿內褲也太沒安全感了吧」、「最好是，不穿內褲被偷拍就是直接看到裡面欸，在想什麼，女生還是要保護一下自己」、「長裙我沒意見，但短裙真的有人敢直接坐下嗎，超噁的吧？不管是對自己還是下一位乘坐的人都是」、「如果是用棉條可能還不用擔心，如果是衛生棉，只能趕快先買免洗褲跟衛生棉先用了」、「沒穿內褲會不會很容易感染呀」。