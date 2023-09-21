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老婆常與閨蜜吃飯、逛街 人夫驚喊：60幾萬元在兩個月內不見

聯合新聞網／ 綜合報導
民眾透露，自己的老婆因誤信認識不久的閨蜜，而被對方在兩個月內詐騙60幾萬元。示意圖／ingimage
民眾透露，自己的老婆因誤信認識不久的閨蜜，而被對方在兩個月內詐騙60幾萬元。示意圖／ingimage

詐騙猖獗，許多詐騙集團會以「投資」的說法，騙取受害者的信任與金錢。近日，有網友在「匿名公社」透露，他的老婆被認識不到一年的閨蜜推薦加入投資群組，兩個月內就被騙走60幾萬，讓他十分生氣。

原PO表示，最近好不容易存到可以買房的頭款，但老婆被認識不到一年的閨蜜拉去參加股票大師的群組，最後在兩個月內被騙走60幾萬。他指出，該閨蜜都會以吃飯逛街的名義約他老婆出門，騙取老婆把所謂的投資資金以現金面交，讓警察無法追蹤匯款資金的流向。

原PO補充，閨蜜曾向老婆強調，兩個月後可以買下10個名牌包，而他老婆也因經常看到對方在社交平台上的照片，才相信對方的說詞。他透露，老婆後來解釋，想給「驚喜」才瞞著他偷偷投資，讓原PO氣的直言「真想離婚。」有網友則勸原PO別衝動，「你老婆是被騙，不是偷拐搶騙賭毒黃。若你因60萬就想離婚，當初你承諾的山盟海誓又算什麼。」、「沒必要因為詐騙破壞你們的感情，被騙誰都不願意」。

不少網友建議原PO報警，並提醒其他民眾應提防相關詐騙，「有一就有二」、「依舊支持報警…」、「重點不是豬隊友被騙，而是當事人要能夠深刻『認知到』是被騙，自省自己的無知，並且記取教訓不要再犯」、「現在這種投資理財超多的，很多都AI頭像在搞，真的要提醒身邊的親友老人」、「閨蜜、熟人最好騙，這種投資理財能賺大錢，他怎不自己賺就好？」、「這些騙徒通常都是網友，要抓也很困難啦，你就當花錢買教訓吧」。

理財 詐騙

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