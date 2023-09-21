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潛移默化被影響！他驚自己「突然看懂簡體字」 網點1方法無痛學會：我都看影片

聯合新聞網／ 綜合報導
一位網友指出，自己在學時期為了求快，會將一些筆劃較多的繁體字精簡，於是不知不覺便能看懂八成以上的簡體字，原PO並好奇的詢問網友「以前是怎麼開始看懂簡體字的」。情境示意圖。圖／Ingimage
一位網友指出，自己在學時期為了求快，會將一些筆劃較多的繁體字精簡，於是不知不覺便能看懂八成以上的簡體字，原PO並好奇的詢問網友「以前是怎麼開始看懂簡體字的」。情境示意圖。圖／Ingimage

你看得懂簡體字嗎？雖然簡體字是由繁體字簡化而來，但兩種字體仍有許多不同之處。一位網友就指出，自己在學時期為了求快，會將一些筆劃較多的繁體字精簡，於是不知不覺便能看懂八成以上的簡體字，原PO並好奇的詢問網友「以前是怎麼開始看懂簡體字的」；網友也紛紛表示，自己是在「潛移默化」之中受到影響。

一位網友在PTT上發文，表示自己第一次看到簡體字時感覺很陌生，不過後來就漸漸看得懂八成以上的簡體字；他回想過去經歷，推測可能是做筆記、抄寫時，求快之下會將一些筆劃較多的繁體字改成簡體字，「像是體、變、邊、會、應、雙等之類的」，寫著寫著就突然看懂了大部分的簡體字，原PO也好奇的詢問網友：「大家以前都是怎麼開始看懂簡體字的」？

貼文曝光後引起討論，網友們紛紛表示，簡體字其實沒有想像中複雜，不用像學習新語言耗費那麼多心力，「簡體字是部分簡體，又不是全新文字」、「學繁體本來就不難看懂簡體」、「你怎學會講話的，過程差不多吧」、「看得多就看得懂，但對岸想要看得懂繁體字就…」、「有些簡體是本來就有的吧」、「看得懂跟看得快還是有差，繁體比較好閱讀，文章用估狗翻譯轉繁體還OK」、「學繁體字的，認簡體字真的不難，只是個人從識別到理解的過程會稍微慢一點點點」、「從小接受繁體教育，能識簡書繁應該是台灣的優勢，為了意識形態閹割禁止才奇怪」。

也有許多網友指出，自己是觀看大陸字幕組翻譯的影片，或使用大陸網站「無痛」學會的，「免費動漫一堆，感謝」、「開始看字幕組後」、「B站、微博、小紅書」、「遊戲或漫畫無痛接軌，但不會寫」、「看漫畫學很快」、「看xx字幕組分享的日劇、電影學會的」、「漫畫、動畫漢化組」；更有人表示，可以從上下文推測，「上下文猜的，如果單看一個字會不懂」、「前後對照猜個幾次就會了」、「跟英文測驗一樣啊，從前後文判斷」、「有邊讀邊沒邊讀中間」、「印象沒什麼特別需要學，看上下文也猜得出來」。

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