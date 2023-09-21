老公肺癌仍愛吸菸 妻崩潰上網求救：講不聽怎麼辦？

吸菸有礙身體健康，尤其是身體已出問題時，通常戒菸為妙，不過日前有位女子抱怨，她老公已經肺癌二期，還會偷偷抽菸，也以為全家人不知情，讓她無奈直呼「這要怎麼勸啊？到底為什麼抽菸的人都不怕？」

一名身為人妻的女網友在PTT發文表示，老公已經肺癌二期，還會趁大家不注意偷偷抽菸，以為全家人都不知道，但是菸味一聞就很明顯，讓原PO氣得直呼「我們的鼻子又不是裝飾品，老公這樣要怎麼勸呢？我們已經好聲好氣勸過了，抽菸的人為什麼都不怕？」

對此，有過來人建議「勸不動就自我調適吧，不然痛苦的只會是自己，等到肺嚴重到難以呼吸時他就知道了，到時候不戒也難，但家人也要先做好心理準備，到時候住院、治療、照護還有醫療費用都是需要先考量好的」、「我爸就是這樣，已經肺癌第四期還要抽，而且光明正大的抽，根本不愛家人跟老婆」、「保險保高一點，受益人寫自己」、「說什麼癮不癮的都是騙人，不過是心志不堅罷了！個人N年前戒菸（最多時一天兩包半）是直接戒斷，有小胖一陣子」。

但也有人認為「人生已經到最後了，就讓他抽菸吧」、「這是他最後的快樂了」、「人生到最後，什麼都不能做的話，那也沒有意義了」、「既然他做了選擇，尊重他吧」、「再抽也沒多久了，別影響家人就好，其他的就隨他唄」、「那就讓他開心一點，完成他最後的心願吧，他一直抽是因為還沒到末期」。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康