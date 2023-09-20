走路去吃飯路程檢舉10輛違停車很扯嗎？ 網：相較其他地方太少了
之前有新聞報導過，貨運車為方便上下貨而開上人行道，倒車時未注意車後方行人，導致於傷亡的悲劇頻傳，衍伸出現在貨車倒車或左右轉彎時，都會有語音告知行人貨車的行車方向。當然，這樣的語音告知並沒有減少車輛行走人行道的頻率。
就台北市而言，有些路段機車是撤出騎樓或人行道，但有些地段機車停車格卻是設在人行道上，要停車必須將機車推行上人行道，但少數人為節省時間就直接騎上人行道，在停車需求大的區域一位難求，有的就直接違停停車格外或是紅線上。有一位網友在社群平台貼文表示自己走路去個飯，就檢舉了10台違規車，覺得很扯嗎？
原PO在PTT貼文表示自己走路去吃個飯，去程與回程在人行道上共檢舉了10台違規車，其中包括機車騎上人行道或者是臨停在人行道上，他說以前也有檢舉過，但沒有這麼密集到一次可以檢舉10台車。原PO強調他是在台北市，不是其他縣市或地方。
網友們看完貼文後，紛紛留言回應表示贊同，「很正常」、「扯啊，怎麼可能只有10台」、「全聯前面蹲點，一小時100台都可能」；有網友覺得，「太少」、「太少，高雄隨便一個便當店前都超過」、「太少了，有些吃飯街隨便都2、30台」；更有網友分享自己的經驗談，「那天看到一台，在市區大迴轉，最後打著左轉方向燈停在路上，後面的車等了他快一分鐘沒辦法動，最後發現駕駛下車去買便當了」，當然有網友表示「感謝原PO為社會盡心盡力」。
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