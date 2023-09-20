大媽搭電梯到7樓 他按4樓卻被嗆「年輕人搭什麼電梯」超傻眼

搭電梯可以節省時間和體力，快速地抵達自己想要去的樓層，但是有一名網友發文抱怨，自己要到四樓，卻被幾位大媽酸說「年輕人搭什麼電梯」，讓他聽了相當傻眼，只不過當下並沒有回話，而是選擇無視，他也想問問大家遇到這種情況要怎麼反駁，貼文引起熱烈討論。

原PO在PTT發文寫道今天（20日）搭電梯要到四樓，遇到好幾位大媽準備要搭到七樓，也不知道對方是否因為趕時間，認為他多停一個樓層就是浪費她們的時間，竟然出聲酸說「嘖！年輕人搭什麼電梯，四樓怎麼不爬樓梯」，讓原PO聽了非常傻眼。

他說自己當下選擇無視這群大媽，但事後想想又覺得應該要回嗆幾句，不能讓對方覺得她們自己是對的。原PO也想問問大家，「當下應該要怎麼反駁，有沒有八卦？」

貼文引來眾人熱議，「我就是懶，跟年輕無關」、「嗆她『電梯錢妳出的嗎？』」、「冷笑一聲不講話，她會很不爽」、「跟她說『我今年80歲』」、「說抱歉，然後跛腳走出電梯」、「幽幽的回：呃…妳們怎麼看得到我？」、「為什麼你要在意別人說什麼？」、「當下回嗆很爽，然後呢？」、「你上網發文的時間點已經輸了，直接不要當她存在就好」。

還有不少網友搞笑地說，「幫她按滿其他樓層不會喔」、「我會全部樓層按一遍跑掉」、「原PO你怎麼不給它每層樓都按下去？」、「出電梯前幫她們多按五、六樓啊」、「不會123456樓全按哦」、「要是我，就幫她多按幾層樓」、「你下次遇到就刷整排，每樓停」。