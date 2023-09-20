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超前布署一次調好50年價格！她點外送驚見炸雞排飯天價「4位數」

聯合新聞網／ 綜合報導
女網友在外送平台看到一個價格四位數的雞排便當下不了手。圖擷自爆料公社
女網友在外送平台看到一個價格四位數的雞排便當下不了手。圖擷自爆料公社

恐怖物價，一個雞排飯便當價格已經衝破四位數了！一名女網友在外送平台點餐結果荷包差點大失血，只是一個便當竟高達1145元，她在爆料公社發文直言「這麼可怕的雞排飯誰敢點！」

透過圖片可以看到，這款便當就只是一般普通的便當，並非鑲金鍍銀，標準的一個主菜和四樣配菜還有白飯，但價格跟一般市面上看到的差很多。

有網友留言懷疑是店家的設定按錯，「就打錯價格而已」、「外送平台要抽~所以145算合理，現場買是100元~上次有看人分享說平台抽35%」、「我們這裡一個150元，生意好得不得了，150元是較為平價的，其他的便當店有更貴的」、「夜市炸雞排70~80元你就會買了，這還有四樣配菜呢。」

但也有人認為真的太貴，「鑲金的哦，貴爆，吃自助都還不會到這個錢」、「這是神鳥鳳凰吧」、「雞之王者才可能有這種價格」、「一次調好價格，可以50年不漲價了。」

還有人解釋店家會這樣做通常就是東西缺貨，然後訂高單價讓人下不了手訂購，但有其他網友回應說，其實系統可以直接設定已售完，甚至有人表示有遇過店家也不小心多按一個1，「但我真的很想吃，就打電話過去，店家有幫忙處理喔。」

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