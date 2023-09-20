「洞洞鞋+襪子」為啥這麼多人愛？ 網曝七大優點：不只是跟風

走在路上不少年輕人都會穿著「洞洞鞋＋襪子」，儼然成為一種新潮流，不過近日有網友發文表示不解，為什麼這麼多人這樣穿。對此，有人就整理出這種穿搭的七大好處，分別是時尚趨勢、厚底舒適感、透氣無腳臭、穿襪子減少摩擦、降低曬傷、上班可更換，以及雨天有保護作用。

原PO在臉書社團《爆廢公社二館》發文貼出照片，可以看見模特兒腳踩洞洞鞋，上面還有配件裝飾，搭上白色襪子，似乎在最近的穿搭風格中很常見。事實上，這陣子在日韓吹起一股Y2K風潮，洞洞鞋重新受到歡迎，在台灣也從「國民醜鞋」晉身「時尚單品」。但原PO不解直呼：「不懂就問，為什麼這麼多人這樣穿」，引來網友留言，「真心覺得很醜的鞋」、「我也不懂」。

不過也有許多網友回應，「時尚啊，跟著穿就對了」、「好穿又不會腳臭」、「泡綿跟皮膚磨久了會起水泡，穿襪子就不會」、「一、目前市面上都做厚底，足跟舒服。二、透氣，減少或甚至能無腳臭味。三、降低曬傷面積。四、許多在辦公室都另準備一雙正式的鞋，工作時穿這種，開會時穿包鞋。五、穿襪子避免過度摩擦長繭，若有繭就會痛。六、跟風，因為大家穿我就穿」。

事實上，洞洞鞋配襪子的穿法，也是不少人雨天必備神器，就有網友提到這種穿法可以「達到保護作用」，「因為雨水受污染很髒，如果又不小心踩到水坑，皮膚直接碰到很容易長雞眼，穿襪子配涼鞋易乾也不容易感染」、「最主要颱風天下雨的話，水坑也很容易暗藏髒東西，一沾到腳底會長黴菌易生雞眼。小時候不懂大人幹嘛這樣穿，等到長了幾次雞眼看了醫生，醫生建議『穿涼鞋還是要注意皮膚，盡量不要接觸一般雨水』」。