沒賺錢拿最新iPhone… 他嘆自己拿安卓機：小學生都過很爽

智慧手機是現代人不可或缺的生活必需品。日前有一名網友發文表示，他觀察到現在的小學生手中拿的都是高級的唉鳳(iPhone)手機，而自己拿的是安卓機，不禁感慨起來，意外掀論戰。

日前有一名網友在PTT上以「學生為何人手一隻iPhone」為題發文，原PO表示自己好像一直到高中時期才擁有手機，而且還是那種滑蓋型的低階手機，最近他在超商吃東西的時候，看到旁邊的小學生人手一支唉鳳，一整個被嚇到。

原PO表示，他看到那群小學生拿著唉鳳玩的很開心，反觀自己覺得有點感慨，他透露自己是文組低端的低薪仔，手中拿的是安卓機，看到現在小朋友跟小學生過的這麼爽，還沒開始賺錢就有唉鳳拿，看起來也不是二手機，還看過有拿最新一代的機種的小朋友，不禁感嘆起來！

文章曝光後，引來網友熱議，多數人認為，「越沒錢的越會花呀」、「爸媽疼小孩啊」、「因為爸媽有錢」、「現在當寶貝養，會寵啊」、「iPhone幾代？很多是父母淘汰給小孩用的」、「前幾代的iPhone吧？爸媽退下來的吧？」、「哀鳳生活必需品」、「可以用好幾年還是順順的，划算啊」。

不過，也有網友不以為然，反駁原PO觀點，「民國幾年了，還那麼驚訝幹嘛」、「好了啦卓粉，檢討一下自己」、「你自己反省一下」、「什麼年代了，還覺得哀鳳高檔」、「觀念要改了，以前是精品沒錯，現在是平價品」、「拿iPhone是有多貴？」、「拿得起iPhone也就不是什麼奇怪的事」、「iPhone什麼時候變成有錢的象徵了」。