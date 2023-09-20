快訊

總統大選最新民調／賴清德42.52%領先 郭台銘公布副手不升反降

美國取消試射極音速飛彈 與中俄軍武競賽為何從領先變落後

五股觀音山「達摩洞」驚傳患者持刀砍人 6救護車到場7人送醫

沒賺錢拿最新iPhone… 他嘆自己拿安卓機：小學生都過很爽

聯合新聞網／ 綜合報導
智慧手機是現代人不可或缺的生活必需品。（本報系資料庫）
智慧手機是現代人不可或缺的生活必需品。（本報系資料庫）

智慧手機是現代人不可或缺的生活必需品。日前有一名網友發文表示，他觀察到現在的小學生手中拿的都是高級的唉鳳(iPhone)手機，而自己拿的是安卓機，不禁感慨起來，意外掀論戰。

日前有一名網友在PTT上以「學生為何人手一隻iPhone」為題發文，原PO表示自己好像一直到高中時期才擁有手機，而且還是那種滑蓋型的低階手機，最近他在超商吃東西的時候，看到旁邊的小學生人手一支唉鳳，一整個被嚇到。

原PO表示，他看到那群小學生拿著唉鳳玩的很開心，反觀自己覺得有點感慨，他透露自己是文組低端的低薪仔，手中拿的是安卓機，看到現在小朋友跟小學生過的這麼爽，還沒開始賺錢就有唉鳳拿，看起來也不是二手機，還看過有拿最新一代的機種的小朋友，不禁感嘆起來！

文章曝光後，引來網友熱議，多數人認為，「越沒錢的越會花呀」、「爸媽疼小孩啊」、「因為爸媽有錢」、「現在當寶貝養，會寵啊」、「iPhone幾代？很多是父母淘汰給小孩用的」、「前幾代的iPhone吧？爸媽退下來的吧？」、「哀鳳生活必需品」、「可以用好幾年還是順順的，划算啊」。

不過，也有網友不以為然，反駁原PO觀點，「民國幾年了，還那麼驚訝幹嘛」、「好了啦卓粉，檢討一下自己」、「你自己反省一下」、「什麼年代了，還覺得哀鳳高檔」、「觀念要改了，以前是精品沒錯，現在是平價品」、「拿iPhone是有多貴？」、「拿得起iPhone也就不是什麼奇怪的事」、「iPhone什麼時候變成有錢的象徵了」。

小學生 PTT 唉鳳 iPhone 手機

延伸閱讀

樓上惡鄰小坪數隔5間套房出租 害她家「天花板崩裂如雨炸」

老師取綽號「恍神一號」女兒說喜歡媽媽驚 網群笑：第一名的概念嗎？

未來婆婆阻擋婚前購屋 她不解問「有差？」網群齊勸：趕緊先買

店家寫no English「mean」令人笑噴 要求客人冷靜 網群暴動：無法冷靜

相關新聞

沒賺錢拿最新iPhone… 他嘆自己拿安卓機：小學生都過很爽

智慧手機是現代人不可或缺的生活必需品。日前有一名網友發文表示，他觀察到現在的小學生手中拿的都是高級的唉鳳手機，而自己拿的是安卓機，不禁感慨起來，意外掀論戰。

花錢買不算出軌？他驚日女對男友買春「接受度超高」 網嗨喊：幫我介紹

肉體出軌和精神出軌「哪個更不能接受」，是許多台灣人爭相討論的話題，但「花錢買服務」算是出軌嗎？一則日本街訪影片顯示，日本女性對「買春算不算出軌」做出不同的回答…

訂位後「秒收LINE私訊」！妹子見店員狂傳訊息嚇壞 網曝內幕：不是要搭訕

本來想歡唱卻遇「騷擾」！一位女網友表示，自己打電話至KTV預約，沒想到幾分鐘後店員竟加了自己的LINE，儘管她不回訊息，但店員仍「窮追不捨」的向她的IG帳號、簡訊傳送訊息…

海底撈服務又進化！吃鍋突上甜點 球星嚇到：照片洗太快了吧

知名火鍋店海底撈以「肉麻式服務」著稱，常常帶給客人貼心驚喜。中華職棒退役球星「小破」劉芙豪近日到台南一間分店用餐，也收到了意外的禮物，讓他忍不住直呼「服務到心裡去了」。 「來吃海底撈，結果上了這

店家寫no English「mean」令人笑噴 要求客人冷靜 網群暴動：無法冷靜

有許多餐廳會自訂一些用餐規則，例如用餐廳時間或禁止小小孩之類的。日前有一名網友發文表示，看見一間餐廳貼出一張告示牌寫「no English mean」讓他直接笑噴，也引發網友共鳴。

逛超市見剖半西瓜出現多個「手指洞」 誇張行徑引網怒批：沒水準

到了夏天，民眾喜愛買西瓜回家消暑，不過一顆西瓜實在太大，對於小家庭而言份量太多，因此許多超市會將西瓜剖半販售，且大多會在外包一層保鮮膜，如此一來，不只能維持新鮮度，也照顧到衛生問題。不過，日前一名網友發布了一張超市西瓜的照片，只見西瓜表面出現一個個疑似被戳出來的小洞，讓他直呼「太沒水準了」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦