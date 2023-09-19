快訊

汐止瓦斯外洩「濃度超標」有爆炸疑慮 警封鎖現場急開挖

「慌蛋至吉」？陳吉仲、林聰賢接連請辭 國民黨批一走了之：非常不負責

禮物藏陷阱？陸方贈英使館離任館員茶具 意外摔破發現竊聽器

聽新聞
test
0:00 / 0:00

花錢買不算出軌？他驚日女對男友買春「接受度超高」 網嗨喊：幫我介紹

聯合新聞網／ 綜合報導
一則日本街訪影片顯示，日本女性對「買春算不算出軌」做出不同的回答，但結果卻相當出乎意料，9位女生中僅有一位無法接受，其餘的日本女生則認為「買春」的行為不算出軌。情境示意圖。圖／Ingimage
一則日本街訪影片顯示，日本女性對「買春算不算出軌」做出不同的回答，但結果卻相當出乎意料，9位女生中僅有一位無法接受，其餘的日本女生則認為「買春」的行為不算出軌。情境示意圖。圖／Ingimage

肉體出軌和精神出軌「哪個更不能接受」，是許多台灣人爭相討論的話題，但「花錢買服務」算是出軌嗎？一則日本街訪影片顯示，日本女性對「買春算不算出軌」做出不同的回答，但結果卻相當出乎意料，9位女生中僅有一位無法接受，其餘的日本女生則認為「買春」的行為不算出軌；見此，PTT網友紛紛熱議「可以幫我介紹日本女友嗎」、「沒放感情的話就只是解決生理需求」；不過也有人指出，日本和台灣的看法上的差距是源於「民情不同」。

一位網友在PTT上轉發一則影片，內容為街訪日本女性對另一半買春的看法，影片中，一位男生接連訪問了三組日本女性「買春算不算出軌」，但她們的回答卻十分出乎意料，9位女生中僅有一位無法接受，表示「不了解為何要去買春」；其餘8位則紛紛表示「如果只做愛的話就可以」、「我寧願他們去嫖妓，也不希望他隨便和女生說話」、「他們只是付錢享受刺激」，認為「買春」的行為不算出軌，甚至有女生直言，自己會告訴男友：「如果想出軌的話就去買春」。

「大部分都說只有付錢和身體的關係，所以她們可以接受」，原PO看完影片後十分驚訝，忍不住懷疑影片的真實性，「這真的假的啊，日本女生可以接受另一半嫖妓」、「是不是這個街訪刻意剪輯，還是真的如此？」

貼文曝光後引起一陣討論，不少網友直讚日本妹子心胸寬大，更有許多男性認同她們的看法，「分得很清楚啊，可以幫我介紹日本女友嗎」、「還真理智，不能滿足你你去買春就好，至少不會愛上別人」、「日本女人好偉大」、「果然是先進國家」、「讓家庭長治久安的方法」、「又沒放感情，但算是一種不良嗜好吧」、「本來就是這樣，嫖妓就跟打手槍一樣，只是慾望上的出軌，又不是情感上出軌」、「沒放感情的話就只是解決生理需求」、「嫖妓只是花錢買關係，比去找固定第三者好」。

不過網友們也從各個觀點分析，日本和台灣的看法上的差距是源於「民情不同」，呼籲暴動的男性「先想清楚」，「不管能不能接受，的確在日本這不算，不會有人把嫖妓叫做不倫」、「紅燈區合法的國家，對這種肉體接觸都會覺得是交易吧」、「民情真的不同，日本人很多理所當然的戀愛觀，對多數台灣人來說都是渣男渣女行為」、「日男薪水全上繳只領零用錢，老公功能是ATM，同樣的問題拿來台灣問看看」、「日本婚姻是名為家庭的公司，錢有到位就好」、「這是對等的啊傻子，日女找牛郎也不算出軌」。

日本 出軌 女生 女友 PTT 台灣人

相關新聞

花錢買不算出軌？他驚日女對男友買春「接受度超高」 網嗨喊：幫我介紹

肉體出軌和精神出軌「哪個更不能接受」，是許多台灣人爭相討論的話題，但「花錢買服務」算是出軌嗎？一則日本街訪影片顯示，日本女性對「買春算不算出軌」做出不同的回答…

訂位後「秒收LINE私訊」！妹子見店員狂傳訊息嚇壞 網曝內幕：不是要搭訕

本來想歡唱卻遇「騷擾」！一位女網友表示，自己打電話至KTV預約，沒想到幾分鐘後店員竟加了自己的LINE，儘管她不回訊息，但店員仍「窮追不捨」的向她的IG帳號、簡訊傳送訊息…

海底撈服務又進化！吃鍋突上甜點 球星嚇到：照片洗太快了吧

知名火鍋店海底撈以「肉麻式服務」著稱，常常帶給客人貼心驚喜。中華職棒退役球星「小破」劉芙豪近日到台南一間分店用餐，也收到了意外的禮物，讓他忍不住直呼「服務到心裡去了」。 「來吃海底撈，結果上了這

店家寫no English「mean」令人笑噴 要求客人冷靜 網群暴動：無法冷靜

有許多餐廳會自訂一些用餐規則，例如用餐廳時間或禁止小小孩之類的。日前有一名網友發文表示，看見一間餐廳貼出一張告示牌寫「no English mean」讓他直接笑噴，也引發網友共鳴。

逛超市見剖半西瓜出現多個「手指洞」 誇張行徑引網怒批：沒水準

到了夏天，民眾喜愛買西瓜回家消暑，不過一顆西瓜實在太大，對於小家庭而言份量太多，因此許多超市會將西瓜剖半販售，且大多會在外包一層保鮮膜，如此一來，不只能維持新鮮度，也照顧到衛生問題。不過，日前一名網友發布了一張超市西瓜的照片，只見西瓜表面出現一個個疑似被戳出來的小洞，讓他直呼「太沒水準了」。

外國人別批台！他指這2點是「台灣信仰」戳到就爆炸 網駁：哪這麼玻璃心

近年來台的「外國友人」愈來愈多，不論是旅遊或定居，皆不免會對台灣做出評價，也總會有人對外國人評論台灣的聲音「特別有感」…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦