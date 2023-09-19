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訂位後「秒收LINE私訊」！妹子見店員狂傳訊息嚇壞 網曝內幕：不是要搭訕

聯合新聞網／ 綜合報導
一位女網友表示，自己打電話至KTV預約，沒想到幾分鐘後店員竟加了自己的LINE，儘管她不回訊息，但店員仍向她的IG帳號、簡訊傳送訊息，讓她嚇得只好換一間KTV唱歌。情境示意圖。圖／Ingimage
一位女網友表示，自己打電話至KTV預約，沒想到幾分鐘後店員竟加了自己的LINE，儘管她不回訊息，但店員仍向她的IG帳號、簡訊傳送訊息，讓她嚇得只好換一間KTV唱歌。情境示意圖。圖／Ingimage

本來想歡唱卻遇「騷擾」！一位女網友表示，自己打電話至KTV預約，沒想到幾分鐘後店員竟加了自己的LINE，儘管她不回訊息，但這名店員仍「窮追不捨」，向她的IG帳號、簡訊傳送訊息，讓她嚇得只好換一間KTV唱歌。見此，不少網友替原PO抱不平，不過也有人推測，這名店員可能有業績壓力，又或者是想以朋友的名義，幫她擠進時段。

一位女網友在Dcard上表示，自己本來開開心心的打電話到KTV訂位，恰好適逢周六，原PO便在電話中詢問店員是以包廂計費還是人頭計費，並先訂好位子，本以為兩人在電話中已經溝通好，未料幾分鐘後竟看到「店員加了自己的LINE」，原PO對此十分傻眼，不解的疑問：「為什麼店員可以隨意利用客戶個資加別人LINE」。

儘管原PO沒有回覆訊息，不過該店員似乎發現她在LINE上打著工作室的IG帳號，所以「變本加厲」的私訊了IG，讓她嚇得冷汗直流：「到這裡我開始就覺得很恐怖，因為我IG上有我工作室的地址，我就開始擔心如果真的有心要找我，是不是就會直接跑來找我」，訊息「石沉大海」後，店員又接著傳了簡訊。原PO也曬出兩人的對話截圖，只見店員一開始指出，她預約的時間有點尷尬，如果要以人頭計費的話，不見得會是小包廂；而後以簡訊傳訊息時，又強調去的時候說是他的朋友，就算以包廂計費也能打8折。

見此原PO的心情也沒了，只好換一間KTV唱歌，並疑惑又憤怒的表示：「我真的疑惑到一個是怎樣，是我聲音太好聽是不是，一定要把我找出來是不是？」、「這已經算是竊取個資了吧」。她並在文末補充已打電話向該店反映過，但得到的回應和態度都不是很好，「就是一副不然你想要怎樣的感覺」。

貼文曝光後，許多網友紛紛湧入替原PO抱不平，直呼這名店員根本是濫用職權，「都不知道要說什麼了，是有多迫切想認識啦」、「無論哪間公司都不應該利用職務之便去騷擾客人，趕快封鎖吧，保護好自己」、「要說明也可以用公司電話回打，幹嘛加賴，還用IG搜尋，可以檢舉吧」、「才不是帥不帥的問題吧，這件事本身就很恐怖欸，找到別人的個資且騷擾，怎麼還會有藍頭（男生）在說帥不帥…」、「改別間就對了，但可以客訴他嗎？真的好可怕，感覺你不是第一個也不會是最後一個」。

不過也有網友推測，這名店員可能有業績壓力，又或者是想以朋友的名義，幫她擠進時段，「偷加好友是滿變態的，但看他傳的訊息好像不是想搭訕，只是有業績壓力，一定要賺到妳這單」、「他這個應該是有業績壓力吧？第三張那則訊息叫你報是他朋友，然後又說有去要講不然會露餡，所以應該是自己有業績壓力，可能報名字會有優惠，藉由優惠讓你報名字算他業績？」、「感覺是想辦法幫你擠進你要的時段，所以登記時用了朋友的名義，但因為使用這個方法，而需要串通，所以急著聯絡你」、「我看他好像不是想認識耶，只是他自己私下處理，幫你說的你是他朋友之類的，怕露餡才私下聯絡你」。

更有人提醒，若想避免陌生人透過手機號碼添加LINE好友，可以先點擊「加入好友」的「自動加入好友」功能，並將「允許被加入好友」欄位關閉，「一定要設定電話不能加好友！不然就是容易遇到這種奇葩，建議找店長檢舉該員工的踰矩行為」、「Line不是有禁止用電話加好友嗎？現在詐騙很多個資又被賣，建議打開這個功能，以後加好友用ID或QRcode」、「可以設定電話不被加好友，陌生訊息不會通知，除非妳自己主動加人，不然別人不會加妳」。

若想避免陌生人透過手機號碼添加LINE好友，可以先點擊「加入好友」的「自動加入好友」功能，並將「允許被加入好友」欄位關閉。示意圖／聯合新聞網
若想避免陌生人透過手機號碼添加LINE好友，可以先點擊「加入好友」的「自動加入好友」功能，並將「允許被加入好友」欄位關閉。示意圖／聯合新聞網

若想避免陌生人透過手機號碼添加LINE好友，可以先點擊「加入好友」的「自動加入好友」功能，並將「允許被加入好友」欄位關閉。示意圖／聯合新聞網
若想避免陌生人透過手機號碼添加LINE好友，可以先點擊「加入好友」的「自動加入好友」功能，並將「允許被加入好友」欄位關閉。示意圖／聯合新聞網

個資 LINE KTV 客訴

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