海底撈服務又進化！吃鍋突上甜點 球星嚇到：照片洗太快了吧
知名火鍋店海底撈以「肉麻式服務」著稱，常常帶給客人貼心驚喜。中華職棒退役球星「小破」劉芙豪近日到台南一間分店用餐，也收到了意外的禮物，讓他忍不住直呼「服務到心裡去了」。
「來吃海底撈，結果上了這道點心！」劉芙豪在臉書分享一張炸銀絲卷的照片，亮點是盤子上還掛著兩張他的帥照。「小破」表示看到這盤端出來「嚇一跳」，貼文中透露這是「經理粉絲的驚喜」，並讚嘆「只有海底撈能超越海底撈」，還打趣的說「照片洗的速度太快了吧」。
球迷也認同海底撈服務太周到，「這道不是點心是『用心』」、「海底撈生意這麼好是有原因的」、「海底撈真的太強了，光是要弄到引退賽這麼有意義的照片就很難得」，還有人笑問「下次點銀絲卷會附小破的照片嗎？」。
劉芙豪2018年球季末自統一獅隊引退，並成為隊史首位「背號退休」的球星。球員時期就很有想法的他，高掛釘鞋後也未如許多球員轉任教練，而是自行創業，目前也身兼球評，繼續留在球迷的視線裡。
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