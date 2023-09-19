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店家寫no English「mean」令人笑噴 要求客人冷靜 網群暴動：無法冷靜

聯合新聞網／ 綜合報導
餐廳的告示牌，明列了五條「用餐須知」。 圖擷自臉書
餐廳的告示牌，明列了五條「用餐須知」。 圖擷自臉書

有許多餐廳會自訂一些用餐規則，例如用餐時間、禁止寵物或小小孩進入之類的。日前有一名網友發文表示，看見一間餐廳貼出一張告示牌寫「no English mean」讓他直接笑噴，也引發網友共鳴「冷靜是首要，到底吃東西會有多激動」。

有一名網友在臉書社團「路上觀察學院」上貼出一張照片並發文表示，他看到有一家餐廳的牆上貼著一張非常奇特的告示牌，上頭清楚明列了五條用餐須知「1.冷靜。2.沒有預約，現場排隊。3.依序排隊，等候點餐。4.沒有外帶。5.no English mean(沒有英文菜單)No picture(沒有圖片)」。

照片曝光後，立刻掀起網友們暴動，紛紛留言「無法冷靜」、「好mean喔」、「no English mean 我直接笑出來」、「這個mean，太mean了，真要命」、「忘了加s『No English』，means: 沒有英文菜單」、「沒有English真的滿mean的」、「一看就會放棄想要英文菜單的念頭」、「No English『 Mean 』，這不是英文太好，就是英文太差了」。

有網友幫忙解釋「他應該只是想寫menu而不是mean，而no picture指不准拍照，笑」、「menu / no picture 我覺得是他們沒有照片給看菜，可能常有外國人要看菜色，既然都沒英文了，可能是在學校附近吧」。

也有不少網友認為「『冷靜』這個擺第一個太有趣了」、「難怪第一條就要大家先冷靜，不要笑得太誇張」、「大概知道看到第五點會抓狂，所以先叫人冷靜」、「看完第五馬上看回第一」、「打開門後看到第一項，就默默地關上門離開」，不過來餐廳就是要吃飯，有人表示「好想知道吃什麼喔」。

告示牌 餐廳 英文菜單

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