外國人別批台！他指這2點是「台灣信仰」戳到就爆炸 網駁：哪這麼玻璃心

近年來台的「外國友人」愈來愈多，不論是旅遊或定居，皆不免會對台灣做出評價，也總會有人對外國人評論台灣的聲音「特別有感」。一位網友就發文表示，自己發現外國人只要批評到「這兩點」，就會引起台人反彈，不過貼文一出，網友卻紛紛表示：「不要講的大家都很敏感」、「有什麼好辯解」。

一位網友在PTT上以「為啥有外國人戳到這兩個點，台灣人就爆炸？」為題發文，並舉出兩個案例。原PO首先提到被稱為「護國神山」的台積電，表示在台灣人眼中，「台積電世界第一、宇宙第一，拳打三星、腳踹AMD、INTEL」，原PO也直言，台積電彷彿成為一種信仰，什麼都可以拿來說嘴，但「台積電是神聖的、不容被侵犯的，說說都不行」。

接著原PO又指出第二個「逆鱗」，是台灣人引以為傲的美食，他表示，先前若有外國網紅或藝人評價台灣食物「普普通通」，就會馬上引起台灣民眾反彈：「說三小」、「台灣美食世界第一」、「你懂吃嗎」；讓不少外國友人嚇得只敢說台灣食物超好吃。對此，原PO也詢問網友：「大家認同嗎？」

但貼文一出，不少人表示台人「沒那麼玻璃心」，反對原PO「誰跟你爆炸，幻想仔？」、「我就完全不會爆炸，爛地方有什麼好辯解」、「根本不在意台積電怎麼樣」、「說GG會怎樣嗎？根本沒人在乎」、「只有自卑仔才會在意，不要講的大家都很敏感」、「像小粉紅一樣」、「只有你這麼覺得吧？中國人才易玻璃心爆炸」、「雲台灣人嗎」。

也有人指出台灣美食的確有些過譽，「台灣食物真的很一般，吹捧的太誇張」、「食物我也覺得吹過頭，哪裡沒自己的特色美食？拼命誇食物，代表你這地方根本沒啥可誇的」、「美食根本就無感，外國人最愛的就是超商而已，超商食物就算美食了」、「主要是台灣自己吹太兇，什麼美食王國，結果外國人來吃發現都是一些夜市小吃」。