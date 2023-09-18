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超噁！用餐驚見老鼠鑽桌底「濃濃鼠味超反胃」 通報店員也無反應

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友到餐廳吃飯，卻驚見桌上轉盤底下有老鼠。圖片來源／翻攝自Dcard
一名網友到餐廳吃飯，卻驚見桌上轉盤底下有老鼠。圖片來源／翻攝自Dcard

在外用餐時，餐點要美味之外，乾淨衛生的環境也十分重要。日前一名網友分享她和家人到嘉義一間餐廳吃飯，不僅聞到超重的老鼠味，還看到老鼠亂竄、鑽牆，甚至躲在桌子轉盤下，與他們一起「進食」，髒亂的環境讓她覺得超噁心。

原PO在Dcard心情版發文表示，16日晚餐和家人一起訂了嘉義一間餐廳包廂，沒想到進去後就聞到濃濃老鼠味，剛坐下沒多久還看到一隻老鼠從桌底竄出來，鑽進牆壁的洞裡。但告知店員後，店員只是一臉習以為常的樣子，也沒有向他們道歉。

用餐快結束時，原PO家人突然發現餐桌上的轉盤底下，出現老鼠的腳。她低頭往轉盤底下一看，居然看到有隻活生生的老鼠在下面吃東西，「我們吃多久牠就在底下吃多久，真的瞬間很反胃。」

原PO在結帳時再次告訴店員這件事，但店員的反應依舊稀鬆平常，讓原PO直呼大開眼界，「這種用餐環境真的很不行，說不定餐盤碗盤也被老鼠爬過。」

貼文一出，不少網友也紛紛表示覺得好噁心，「轉盤下面也太髒了吧」、「轉盤下面也辦了一桌」、「雖然多少聽說過廚房很難防老鼠，但這個真的太噁了」。

不過，也有許多人歪樓，笑稱老鼠為料理鼠王，「料理鼠王被發現了」、「主廚出來試菜了」、「我猜這隻應該是料理鼠王的哥哥大米在用餐」。

老鼠 餐廳 Dcard 食安

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