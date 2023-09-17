同事拿共用菜瓜布洗狗碗 他氣炸「不會不好意思嗎？」

現代人愛養寵物，尤其狗、貓最常見。有網友在臉書社團「匿名2公社」分享，公司有位同事喜歡帶寵物狗上班，並經常拿共用菜瓜布洗刷狗碗，讓他感到非常不適。不料，原PO主動提醒對方後，竟被同事回嗆「龜毛、沒愛心」。

原PO透露，公司有位同事喜歡帶寵物狗上班，經常拿共用菜瓜布洗刷狗碗，洗完後還會將碗放在烘碗機，讓他感到非常不適。他表示，自己因認為此舉不衛生，便主動向同事反應，但對方卻回嗆「龜毛、沒愛心」。

原po說明，同事在摸完狗後，常常不洗手就直接拿點心吃，害他完全不想再接觸那包零食。同事離譜的行徑，使他憤怒發文「帶狗上班就算了，還要別人忍受你的髒，都不會不好意思嗎？」

不少愛狗人士在看完文章後，表示身為飼主應尊重他人意願，「我從小養狗愛狗也不會拿人用的菜瓜布去刷狗碗，本來就應該分開啊！這是衛生習慣問題」、「自己家無所謂，但是出門在外還是要懂得尊重別人。唉！任何領域總是有老鼠屎」、「沒水準，應該自備寵物的清潔用品吧」、「我很愛狗，我在家也是有洗狗碗專用的菜瓜布，這人真的很沒水準」。

也有網友建議原PO自備菜瓜布洗碗，且不再使用公司烘碗機，「我在公司洗東西，都會用自己的菜瓜布，因為公用的實在太髒了，都不知道被拿來刷過什麼」、「我也覺得自備菜瓜布用完就收起來比較好，然後洗完用衛生紙擦乾帶回家烘吧，因為那種人的水準大概也是不會問就直接拿去用」、「去買一個速乾菜瓜布，刷自己的餐碗筷子比較快！」