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等紅燈見前方騎士手放背後 照片曝光網high喊：領域展開！

聯合新聞網／ 綜合報導
紅綠燈。 示意圖／canva
紅綠燈。 示意圖／canva

你是否觀察過機車族在等紅綠燈時會做什麼？台中一位網友分享騎車外出等紅燈時，看見前方有一名女騎士趁燈號尚未轉換，將雙手放到背後，把握時間「拉筋」，讓他直呼「太強了！」貼文曝光後也吸引1.6萬網友按讚。

原Po在臉書社團《路上觀察學院》貼照發文，表示等紅燈時目睹前方戴咖啡色安全帽的女子將雙手放在背後合十、拇指食指交扣，軟Q的筋骨令他當場傻眼，且「綠燈一起步，馬上可以轉換」。

網友看到照片後立刻留言朝聖「小心，她要放大招了」、「安全帽拿掉說不定臉是朝後的」、「火佛修一，心薩嘸哞」、「我發現我也可以」、「這叫手短的如何是好？」、「羨慕柔軟度好的人」，還有網友看到手勢聯想到動漫《咒術迴戰》，「領域展開」、「這是反轉術式是嗎」、「準備封印了！」不過也有人認為「這樣滿危險的，等紅燈就握好煞車」、「就不要車子突然往後或失去平衡」。

網友分享騎車外出等紅燈時，看見前方有一名女騎士趁燈號尚未轉換，將雙手放到背後，把握時間「拉筋」。圖／取自《路上觀察學院》
網友分享騎車外出等紅燈時，看見前方有一名女騎士趁燈號尚未轉換，將雙手放到背後，把握時間「拉筋」。圖／取自《路上觀察學院》

咒術迴戰 紅綠燈 機車族

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