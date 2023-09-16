等紅燈見前方騎士手放背後 照片曝光網high喊：領域展開！

玩具「尖叫雞」因為長相滑稽，又能發出逗趣聲音，惡搞性質受到許多人的喜愛。不過越來越多人會把它用在生活上，先前有人在車庫後方掛了一排「尖叫雞」，因為怕倒車去「A到」，現在又有網友發現，有人家的門口掛著一隻「尖叫雞」，並表示「這是門鈴」。

2023-09-16 09:56