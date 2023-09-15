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男怨「濕式衛生紙」丟馬桶慘噴數千 專家建議：除「這個」其他都丟垃圾桶

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友家中馬桶堵塞，請專業師傅疏通後，懷疑是「濕式衛生紙」造成的問題。圖擷自《Costco好市多 商品經驗老實說》
一名網友家中馬桶堵塞，請專業師傅疏通後，懷疑是「濕式衛生紙」造成的問題。圖擷自《Costco好市多 商品經驗老實說》

衛生署自2017年起宣導衛生紙丟馬桶，以減少環境汙染。一位網友抱怨買了好市多一款標榜「安心丟馬桶」的濕式衛生紙，結果馬桶堵塞，求援專業的來處理，花了數千元才搞定，懷疑濕式衛生紙真的能丟馬桶嗎？貼文曝光，專業人士建議「說真的，除了糞便其他都丟垃圾桶」。

一位網友在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》貼文抱怨「生活必須品『馬桶』塞住就是麻煩！」，內容是幾天前就發現馬桶沖水後，出現水位上升、排不出去的情形，試著使用馬桶吸盤疏通，但沒有起色，最後只好找專業師傅來處理，共耗費了4小時、拆了兩組馬桶、花了數張小朋友，終於找出元凶──兩坨未溶解的衛生紙。

原PO表示，家中廁所只擺放柯克蘭衛生紙及這款標榜「安心丟馬桶」的濕式衛生紙，家裡使用的是免治馬桶，會買衛生紙，僅因某人家人不習慣「免治沖水的觸感」，某次在好市多看到「可以丟馬桶」的濕式衛生紙，就買來使用，期間已有一年多了。

原PO進一步強調，因只有這位家人使用衛生紙，也確定從未丟過「濕紙巾」類的東西，所以這次的馬桶堵塞事件，會將矛頭指向這項產品，質疑「濕式衛生紙真的可以安心丟馬桶嗎？」，而且也已向好市多反映商品問題，賣場表示會聯繫廠商做後續處理。

貼文曝光引發討論，紛紛留言「我都這樣丟馬桶沒問題啊」、「我都直接丟馬桶。而且一次丟4張，也用了2盒了，沒這問題耶」、「可以直接丟啊！一次4～5張都沒問題！我家已經用了10幾箱了吧！」。

另外，懷有疑慮的人也不少，「雖然寫這樣我還是不敢丟」、「覺得濕式衛生紙，我還是歸類在濕紙巾，只會丟柯克蘭衛生紙」、「一般乾式可溶衛生紙我會丟，濕的我不敢」，其中，有專業人士留言，「我專業通的，說真的，不要相信，除了糞便其他都丟垃圾桶」、「台灣的排水系統還是什麼都別丟進去的好」。

好市多 衛生紙

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