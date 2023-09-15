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中年男同事愛開「傳統玩笑」 女崩潰：竟要求我結婚、穿裙子

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友被中年男同事騷擾，崩潰詢問網友「該怎麼辦」。示意圖／Ingimage
一名女網友被中年男同事騷擾，崩潰詢問網友「該怎麼辦」。示意圖／Ingimage

職場人際關係向來是一門學問，但若遇到不合理的事情，建議採取應對措施。日前一名女網友表示，她公司同事都是中年男子，有兩位一直對她開傳統觀念的玩笑，例如「女生就是要結婚生子，不然老了會變老姑婆」，或是看到她穿長褲，就說「如果女生都跟妳一樣這樣穿，女裝店就會倒光」，許多網友直言「妳如果很不爽，就直接兇回去，也可以裝沒聽到，或者直接提告」。

一名網友在PTT發文表示，她近期剛入職新公司，因為該部門都是中年男子，只有她一個年輕女生，後來就有兩位男同事喜歡跟她開不舒服的玩笑。其中一位很愛講「結婚生子跟穿著的玩笑」，不斷鼓吹她結婚，還要介紹大她10歲的單身男子給她，然後說「沒有人照顧會變成老姑婆」，還笑她「女生要有女生的樣子，如果全世界的女生都跟妳一樣穿長褲，女裝店就倒光了」。

另一位男同事則會開她身材玩笑，常常要她多運動、注意體態，還會用手勢比劃她的身材，讓她不堪其擾表示「不要再講了，我要生氣了」，對方卻回應「生氣有助於燃燒脂肪，我要常常惹妳生氣」，讓原PO崩潰表示「要怎麼做才能制止他們？」

對此，許多人提供她方法「不要回應，這種我都直接說『是喔』，然後就走開」、「完全不要多給他們回應，多碰幾次釘子就知道了」、「妳越有反應，那些中年男子越爽，如果聽的很不爽，就直接兇回去」、「不想撕破臉的話，就用超級尖酸刻薄的話還回去」、「跟人資投訴這些噁男，不然就直接提告」、「這些老男人真的是白目當幽默，最後用手勢比身材這已經是性騷擾了，最好往上呈報，我們公司有人這樣性騷擾就被開除了」、「妳不考慮離職嗎？問他們如果他們有女兒，被同事這樣調侃會怎樣？」、「告他們性騷擾，馬上就閉嘴了，我職場也有這種老頭，被我洗臉幾次就知道了」。

性騷擾 職場

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