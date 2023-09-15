客人打到餐廳罵「外送餐點沒到」還報警 事後求店家：讓我再點一次

現在外送平台興起，許多民眾只要在家點餐，就可以輕鬆有熱騰騰的美食上門。不過日前有餐飲業者接到抱怨電話，對方不僅報上生肖、舅舅姓名，還怒斥「你們生意還要不要做？外送餐點都沒來」，更揚言要報警，讓店家滿頭問號，直呼這是「外送平台的問題」，事後客人打來道歉要求「再讓我點一次」。

一名網友在臉書社團「爆怨2公社」發文表示，他們深夜早餐店在半夜2點時，突然有人打電話來罵「我生肖屬鼠，是張某某，我舅舅是林某某，你們生意還要不要做啊？」讓他滿頭問號回應「大哥你有什麼事？」客人又回應「我訂外送說餐點到了，我看沒有，打給外送也不接，平台也不理我，我不管你們要負責」。

原PO無奈表示「我們只負責出餐給外送員，他們拿了餐點就走，我怎麼知道拿去哪？你還是要找外送啊」，這時客人又回應「我不管，你們要負責，不然我就去報警」，事後店家接到警察電話詢問「你們有出餐單據嗎？」原PO回應「有平板紀錄，可以提供給客人看」，於是警察說會和客人告知情況。

原以為此事已經結束，沒想到外送餐點又出現了「那位客人的名字」，點的餐點也一樣，讓他們秒按拒單，結果電話響起，對方又說「你為什麼不接我的單？對不起，我很喜歡吃你們家的東西，只是太氣了才這樣說，拜託你接單」，最後原PO 讓客人再點一次，還多送了一塊厚片。

對此，網友們回應「也太北爛了吧」、「老闆人真好」、「這樣亂報案也是不行的，哈哈」、「客人啊，不是這樣恐嚇店家的」、「辛苦的行業，加油啊」、「你是好人，很多事情態度對了的話，都很好解決」、「真不該提告店家，應該提告外送員」。