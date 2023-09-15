想去台積電探男友班！她暖心送茶點卻被阻 同行示警：會黑掉

科技業工作業務繁重，上班期間恐怕較難抽身。一名女網友體恤在台積電上班的男友辛勞，想到台積電探班送茶點，想不到卻被其他人勸阻，有同行直言，這個貼心舉動可能還會害他「被主管黑掉」。

一名女網友在論壇Dcard發文詢問，她想給男友一個驚喜，打算某天下午帶點心茶點到台中台積電探班，她的男友是輪班員工，上班期間要穿防塵衣，由於她沒有去過科技園區，因此上網發問「去探班對他們來說方便嗎？可以放在科技園區的櫃檯請他來拿嗎？」

其他人卻留言「工程師可以，作業員想都不用想」、「你會害他被主管黑掉」、「沒辦法，到哨口你就會被保全擋下來了，外人要進台積電廠區除非是正職員工依親屬參觀公司規定預約登記，不然不可能放你進來」、「你當懇親會喔」。

有同行的網友表示，「同在科技廠但建議不要，對在上班的人是一種麻煩，休息時間可能就想好好休息，要為了你的驚喜特別跑到門口，超遠的，上班就讓他好好上班，下班再約就好了」、「作業員工作時間沒有辦法跑出來的，他跑出來他的工作誰要做，建議是他下班你在外面等他比較好」。

不過也有人留言「我覺得很可以欸，我女友送的話我會超開心，拿個東西又不超過10分鐘，說會黑掉的人是平常就很黑了吧」、「同為gger我很閒，但沒人探我班」、「別人的女友總是不會讓人失望」。