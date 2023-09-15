沖繩觀光完勝澎湖？他不解輸在哪 眾人指1關鍵：輸10條街以上

近期國內旅遊價格太高，讓不少人卻步，紛紛轉往鄰近國家旅遊。就有網友分享，他聽朋友說澎湖的觀光旅遊慘日本沖繩，但明明沖繩有的，澎湖也幾乎都有，包括水族館、大橋、燒肉店和沙灘等，讓他不解「澎湖到底輸在哪？」。文章曝光，內行點出關鍵就在於「台灣住宿費真的太貴了」。

該名網友在PTT上以「澎湖觀光旅遊真的輸沖繩很多嗎？」為題發文，他表示自己只有去過澎湖，沒去過沖繩，但每次聽身邊朋友們分享去日本沖繩的經驗，都說「台灣澎湖慘輸日本沖繩」，讓他很疑惑，因為認真比較起來，明明沖繩有的東西，澎湖幾乎也都有。

原Po接著說，沖繩有美麗海水族館，澎湖則有澎湖水族館；沖繩有古力宇大橋，澎湖也有跨海大橋；沖繩有燒肉店，澎湖有露天燒烤；若要沙灘玩水的話，兩者也都有一堆可選，因此讓他很好奇「所以澎湖到底輸在哪裡？」。

文章曝光，網友們建議原Po親自去一趟沖繩，就會知道兩者沒得比，「你如果兩個地方都去過，就不會拿來比了」、「坐井觀天，沒得比」、「這是要比什麼」。

另外，內行人也解釋，儘管該有的景點與設施兩地都有，但光飯店價格就輸十條街以上。不過，也有網友認為「沖繩很無聊，完全比不上普吉島、峇里島這些」。