統一發票冷知識！每期「藏錯字」防偽 網友直呼：好心機

平常買東西會拿到發票，但很少人注意過，發票上隱藏著不為人知的秘密。一位網友發現紙本的統一發票，每期都會故意打錯字來做防偽，讓他覺得超有趣，更直呼「統一發票你心機好重啊」。

原PO在Facebook社團「爆廢公社二館」發文分享，自己今天才知道紙本的統一發票，每期都會故意「打錯一個字」，來防止有心人士偽造發票，讓他覺得很神奇，「這拿來當解謎遊戲也太有趣了！」

從原PO分享的照片中可發現，9月發票正面的「寫」少一點、背面的「疑」少一橫；7、8月發票則是「依」少一點。原PO表示，同事知道後也紛紛翻出發票開始大家來找碴，有人用手機放大，也有人用放大鏡檢查。

他補充，傳統紙本的發票才會有錯字，熱感應印出來的沒有；且錯字的出現位置不一定，可能在正面或背面；此外，每期的錯字也都不同，例如7、8月跟9、10月的就會不一樣。

貼文一出，許多網友也翻出發票來找錯字，「長知識了」、「很有趣的冷知識」、「到底誰會無聊到發現這個秘密，也太猛了吧」、「每個月都會錯同一個地方，不同月會不一樣的錯字」。也有人開玩笑表示，「我的發票每個月都錯同一個地方⋯⋯就是那串號碼」。