出手幫西裝男付大筆早餐錢被笑「遇到騙錢的」 結局讓他感到超溫暖

助人不只為快樂之本，過程中還可為人帶來幸福感。有網友在「匿名公社」分享，他近期在買早餐時，看見有名穿西裝的人因錢包不見，十分慌亂，於心不忍的原PO選擇幫對方付錢。幾天過後，竟出現令原PO非常意外的禮物。

原PO說明，上週自己去買早餐時，看見一名穿西裝的人正慌亂翻找背包，後來他才得知，男子因負責帶公司新人去工廠參觀，買了1200元的早餐，但錢包、手機卻意外不見，所以非常緊張。他透露，自己看男子十分著急，便提議將手機借給對方，但男子卻表示不記得同事電話，且從公司到早餐店來回需花半小時以上。

男子緊張的樣子，讓原PO越看越不忍心，於是決定先幫對方付錢。他指出，當下自己向對方強調「如果有經過，再拿給老闆娘就好，反正我是常客，很常來買。」事隔幾天，原PO因遲遲未遇見男子還錢，還被早餐店老闆娘取笑「被騙錢」，讓他頓時有點後悔當時的舉動。

不過，意外的驚喜卻出現了。原PO透露，近日他老婆去買早餐時，老闆娘表示對方在早上七點前就帶著1300元過來，只不過原PO睡過頭，而錯過與男子見面的機會。經過此事後，原PO老婆與他皆感嘆「原來世上真的有良善的人」。

貼文底下，許多網友讚賞原PO的善心，「善心使人美好」、「其實幫他付，就算被騙也是心甘情願，出發點是好的，就算被騙也沒關係，能力所及範圍」、「謝謝你願意善良，好人祝你一家平安喜樂，真的很感人」。

不過，也有網友分享自己過去借錢的不好經驗，「我也曾經幫過一個沒錢坐車的，1000元，對方還跟我留手機號碼，然後…就沒有然後了…」、「40年前我在火車站附近，也遇到過說錢包掉了，要坐火車回小港，於是借給他500元，也留下住址，也沒有然後了」。