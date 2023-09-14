憋一下很難嗎？男店員禁女同事生理期去廁所 網轟：沒常識

不少女生飽受生理之苦，有女網友在Dcard上分享，近日她在超商，看見一名女店員因生理期不適想去廁所時，卻被男店員禁止，甚至質問對方「難道不能忍一下嗎？」，讓她看不下去，與男店員大吵一架。

原PO表示，近期她在超商購物，意外看見店員間的爭執。她指出，當天店內大排長龍，女店員因生理期第一天，身體較不舒服，想到廁所更換衛生棉時，卻被男店員禁止，甚至直言「現在客人很多，如果妳去廁所，有可能會害他被客訴，也會害到妳自己」。

原PO說明，後來男店員花了非常久的時間，協助客人使用印表機，待重回收銀台時，女店員隨即重新表明想去廁所的訴求，竟讓男店員瞬間不開心。她強調，男店員在聽到對方的話後，便不悅的質問對方「難道不能忍一下嗎？他尿急還是拉肚子都能忍，完全不懂為什麼女生都不行？」

儘管女店員向對方解釋，男店員卻依舊無法體諒。原PO透露，女店員之後因委屈而哭了出來，男店員則口氣不好的表示「要去趕快去，煩死了。」讓她感到十分不滿，直接與男店員大吵一架。經過這次的事件後，原PO也好奇詢問「到底有多少男生覺得月經是可以忍的？」

貼文底下，許多網友吐槽男店員行為，指出月經就像流血一樣，無法控制，「沒常識…」、「認為可以的，100%是想惹怒另一半」、「要是可以控制，晚上就不用怕側漏了」、「有時候打個噴嚏就大爆血了」、「久坐站起來，血就流出來了，想擋都擋不住」。

也有網友表示，自己也曾聽過周遭男性親友提出疑惑，「遇過三十幾歲交往過多任女友的男生，他以為女生月經跟尿尿一樣、坐在馬桶上的時候可以排出來…」、「不瞞您說，我聽見我爸問我媽『月經不能控制嗎？』的時候，我真的傻眼」、「我真的遇到過！國中生的表弟問我說不能憋嗎？沒惡意的那種」。