水費比房租還貴！妹子嚇瘋急發文 網揪原因見帳單亮點：真是個狠人

一名在高雄的租屋的女網友表示，收到9月份應繳的水費單時，一看金額簡直嚇傻，竟高達1萬2642元，讓她崩潰喊「比我房租還要多」，文章引起網友們熱議，紛紛推測有3個原因。

該名網友在臉書社團「爆料公社」發文，表示自己一人在高雄租屋，收到最新一期的水費單，應繳金額高達1萬2642元，讓她嚇傻直呼「每天下班只有洗澡，水費怎麼會這樣，比我的房租還多，我真的不知道我是開了幾家工廠」。從原po貼出的帳單中可見，計費期間是6月7日到8月4日，上期指針數14、本期指針數727、實用度數714度。

文章曝光，內行人點名有3種可能原因，分別是抄錯表、大樓公用水管破了、內部漏水。「之前上班的店也是突然1萬多，結果是地低下水管破在接近水錶的地方」、「我阿嬤洗澡都洗3-4小時，水費也沒這麼多」、「請自來水公司人員來查，如沒漏水就是他們打錯數字了」、「應該是有哪裡漏水了，要趕快找水電師傅來修」、「抄錯錶或水錶有問題、管路或馬桶漏水或被私接水」。

事後原po也在留言處補充，管理員說她的水表轉超快，比馬拉松還快，且已致電給自來水公司，服務員請她先去繳7月份的水費205元，「然後叫我修理完馬桶再看看表是多少，再打電話給她，她要幫我扣除費用，順便恢復之前的14度」。她接著回報「我繳完費用，他馬上叫我去異常的服務台，沒想到她已經做好準備寫好扣除的費用給我了」。

不過，文章還有一處亮點，當時原po心急如焚，看到帳單就立刻拍照上傳，帳單地址跟名字一覽無遺，讓網友們笑說「地址都沒馬賽克，是個狠人」。