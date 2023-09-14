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沒直接掛斷！他接行銷電話「回1句」被痛罵 內行曝2招：從此接不到

聯合新聞網／ 綜合報導
網友表示他接到電話行銷，結果沒聽清楚，回了一句「我今天很忙，無法接電話」，結果對方暴氣，認為被浪費時間。 圖／canva
網友表示他接到電話行銷，結果沒聽清楚，回了一句「我今天很忙，無法接電話」，結果對方暴氣，認為被浪費時間。 圖／canva

大多數的人應該都有接過電話行銷的經驗，有時候正好忙碌當下，好聲好氣的拒絕，但還是會被對方窮追不捨，讓人相當困擾。近期有一名網友表示，他接到推銷電話時，沒聽清楚，回應了一句「晚點回撥」，接著表明「今天很忙，無法接電話」，結果竟遭到對方痛罵「浪費我時間」，他也氣得公布電話，有內行人看到後也分享經驗「從此接不到」。

一名網友在臉書「匿名公社」發文抱怨，他表示11日下午接了一通某銀行的電話，推銷男開頭就是問有無貸款需求，原po表明自己在上班，不方便接電話，推銷男則是回應「需要晚點回撥嗎？」，原po當下沒聽清楚，回了他一句「有很緊急嗎？我晚點再回撥給你」，推銷男開始大聲說「我是說，需要我再回撥嗎？」，原po聽懂後表明「我今天很忙，無法接電話」，結果推銷男怒回「那就不要接電話，不要浪費我時間！」，接著就掛斷電話。

原po不滿對方缺業績是自己的事，沒必要凶接電話的人，他也氣到直接公布推銷電話的號碼。不少網友也表示自己有過類似經驗，「打去客服客訴他」、「我接到這種的都是直接掛的，你說不需要他就一直盧」、「說只耽誤兩三分鐘，講完都10分鐘起跳」、「我也接過，我說了一句：謝謝你，但是我正在忙！也是被回嗆了一句：在忙幹嘛接電話」。

也有內行人指出有「2招」最能防止推銷電話，首先是在接到電話的時候先表明「以後不想接到行銷電話」，接著記下對方的銀行名稱、電話和銷售商品，並請他提供編號等資料，銀行會進行一週的註記作業，如果之後仍來電不斷，可以和金管會申訴，查後屬實，銀行恐會被處200萬至最高1000萬元罰鍰。

另外一個方法為申請信用卡或保險產品時，合約中會寫道「是否同意給第三方行銷」或「是否同意給集團內其他公司行銷」，若勾選同意就有可能接到銀行相關的推銷電話，要避免資料落到其他單位手中，最好的方法就是一開始就讓銀行排除在名單外，避免後續更複雜的過程。

電話客服

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