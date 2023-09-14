快訊

巴西蛋誤標效期先罰30萬 台農老董：我對得起良心無法接受

出任郭台銘副手／「我真的那麼不值得愛嗎？」賴佩霞失婚後如何與前夫、自己和解？

遠離充電線綁架！歐盟最小國「果粉」 逼iPhone大轉變

去日本遊玩醫見藥妝店「尷尬一幕」出手相救 外國夫婦狂道謝

聯合新聞網／ 綜合報導
胃腸肝膽科醫師錢政弘和家人去日本旅遊時，剛好遇到一個外國家庭在訊問店員，但日本店員很尷尬完全招架不住於是他出手相救。圖／ingimage
胃腸肝膽科醫師錢政弘和家人去日本旅遊時，剛好遇到一個外國家庭在訊問店員，但日本店員很尷尬完全招架不住於是他出手相救。圖／ingimage

不少人解封後會出國遊玩，其中日本是多數民眾喜歡去旅遊的國家。胃腸肝膽科醫師錢政弘和家人去日本旅遊時，剛好遇到一個外國家庭在訊問店員，但日本店員很尷尬完全招架不住於是他出手相救，並表示，「看日文、說英文對台灣人來說不是什麼大問題，我們最大的優點是願意幫助別人」。

胃腸肝膽科醫師錢政弘在臉書分享，他和家人到日本旅遊，老婆逛藥妝店補貨，他的樂趣則是看看有什麼新的養肝補品，看趣味的，想研究一下成分看看現在流行什麼，這時他剛好遇到一個外國家庭在櫃檯訊問店員，媽媽手拿著鼻噴劑對著略懂英文的年輕售貨員不停發問，而日本店員很尷尬完全招架不住，他在一旁實在不忍卒睹，於是決定出手相救。

詢問這對外國父母後，得知他們的小孩最近感冒一直鼻塞、打噴嚏很不舒服，他們想買一個鼻噴劑使用，但不確定手上拿的是否正確，想確定這個產品是否含有「西藥」的成分，而不是買到成分是含酒精或是香草藥劑的舒緩產品，錢政弘向他們解釋，日本的成藥有分成三類，他們現在拿的鼻噴劑屬於第二類醫藥品，成分含抗組織胺，是西藥沒錯，接著順便告訴他們要怎麼使用，間隔多久噴一次等注意事項。

外國夫婦聽完錢政弘的說明後，對他露出了笑容，不斷地向他道謝，他們向他表示，小孩很不舒服，擔心賣到的東西沒效，店員卻聽不懂他們的問題，他點點頭表示明白他們的意思，「我想他們應該很驚訝我這位路人的醫學知識頗高」。

日本店員在結帳完後，也用幾句簡單中文感謝他的幫忙，旁邊的中國籍店員更稱讚他的英文怎麼這麼好，可以回答外國人的醫學問題，他則是微笑沒有多說什麼，他心想看日文、說英文對台灣人來說不是什麼大問題，「我們最大的優點是願意幫助別人」。

日本 出國旅遊

延伸閱讀

遊日發現7件事與台灣不一樣！ 網點「1交通亂象」：比汽車兇猛

合利他命日本買比較有效？改善痠痛？前台大醫破「2大迷思」，勸長輩別當補藥吃｜元氣網

去日本買iPhone 15有比較便宜嗎？美國省7000 這國直接變Apple大盤子

如何買到便宜機票？專家傳授成功買低價機票攻略，照著做幫你省下機票錢｜元氣網

相關新聞

去日本遊玩醫見藥妝店「尷尬一幕」出手相救 外國夫婦狂道謝

不少人解封後會出國遊玩，其中日本是多數民眾喜歡去旅遊的國家。胃腸肝膽科醫師錢政弘和家人去日本旅遊時，剛好遇到一個外國家庭在訊問店員，但日本店員很尷尬完全招架不住於是他出手相救，並表示，「看日文、說英文對台灣人來說不是什麼大問題，我們最大的優點是願意幫助別人」。

孔子也兼職？他貼「改行賣水餃」照 網歪樓憶1故事：有夠地獄

現今廠商行銷產品各出奇招，連逛超市也能發現有趣的產品。一名網友分享自己近期採購的水餃產品，其他人一見照片便打趣道，「孔子開發事業第二春」、「吃了會考試All pass嗎？」，但也有網友歪樓想起一段故事，引來迴響「有夠地獄」。...

有肉有菜又能飽、一算價格驚人！網推「1物」喊：台北省錢生活答案

萬物皆漲，對於外食族來說，更加重三餐開銷的負擔。一名網友表示，在台北生活一餐150元跑不掉，但他近日發現，有一種食物是個好選擇，不但有肉有菜，還能獲得飽足感，原PO因此直呼「我是不是找到在台北省錢的版本答案了？」...

想逼死誰？XS女裝「限10公斤」才能穿 內行人揭店家心機內幕

衣服尺寸、版型眾多，為避免消費者買到不合身的衣物，店家通常會附上建議身高、體重供參考。不過日前有一名女網友卻發現，某間店販賣的XS號女裝，竟然標註體重需10公斤左右才能穿，讓她不解直呼「到底有哪個女學生穿的下？」

樓下訪客每次都按她家電鈴「幫開門」 網一看細節發毛：快搬家！

電鈴雖然方便，但遇到不認識的人用電鈴騷擾，恐怕會讓人很不滿。日前一名女網友表示，她租屋在6樓，最近自從5樓房客搬進來後，常常會有人按她家門鈴，要她幫5樓房客開門，連半夜也會有人按電鈴，讓她不堪其擾，不過有網友細心一看驚呼「樓下房客出入複雜才是問題，趕快搬家比較好」。

又見超商鬧劇！婦裝6大袋飲料「信用卡刷不過」 怒嗆店員：不買了

繼今(2023)年5月「超商浩克」事件後，有網友日前在超商結帳時，又見到一起誇張的購物鬧劇。不過，這回的商品並非雞胸肉，而是逾7袋、總值為7883元的瓶瓶罐罐飲料，一名婦人在超商一次大量購物，卻在冗長刷條碼的的過程中，因提供的多張信用卡卡片皆付款失敗，竟喊「交易取消」，令超商店員通知警方到場處理。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦