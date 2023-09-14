去日本遊玩醫見藥妝店「尷尬一幕」出手相救 外國夫婦狂道謝

不少人解封後會出國遊玩，其中日本是多數民眾喜歡去旅遊的國家。胃腸肝膽科醫師錢政弘和家人去日本旅遊時，剛好遇到一個外國家庭在訊問店員，但日本店員很尷尬完全招架不住於是他出手相救，並表示，「看日文、說英文對台灣人來說不是什麼大問題，我們最大的優點是願意幫助別人」。

胃腸肝膽科醫師錢政弘在臉書分享，他和家人到日本旅遊，老婆逛藥妝店補貨，他的樂趣則是看看有什麼新的養肝補品，看趣味的，想研究一下成分看看現在流行什麼，這時他剛好遇到一個外國家庭在櫃檯訊問店員，媽媽手拿著鼻噴劑對著略懂英文的年輕售貨員不停發問，而日本店員很尷尬完全招架不住，他在一旁實在不忍卒睹，於是決定出手相救。

詢問這對外國父母後，得知他們的小孩最近感冒一直鼻塞、打噴嚏很不舒服，他們想買一個鼻噴劑使用，但不確定手上拿的是否正確，想確定這個產品是否含有「西藥」的成分，而不是買到成分是含酒精或是香草藥劑的舒緩產品，錢政弘向他們解釋，日本的成藥有分成三類，他們現在拿的鼻噴劑屬於第二類醫藥品，成分含抗組織胺，是西藥沒錯，接著順便告訴他們要怎麼使用，間隔多久噴一次等注意事項。

外國夫婦聽完錢政弘的說明後，對他露出了笑容，不斷地向他道謝，他們向他表示，小孩很不舒服，擔心賣到的東西沒效，店員卻聽不懂他們的問題，他點點頭表示明白他們的意思，「我想他們應該很驚訝我這位路人的醫學知識頗高」。

日本店員在結帳完後，也用幾句簡單中文感謝他的幫忙，旁邊的中國籍店員更稱讚他的英文怎麼這麼好，可以回答外國人的醫學問題，他則是微笑沒有多說什麼，他心想看日文、說英文對台灣人來說不是什麼大問題，「我們最大的優點是願意幫助別人」。