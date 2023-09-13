孔子也兼職？他貼「改行賣水餃」照 網歪樓憶1故事：有夠地獄

電鈴雖然方便，但遇到不認識的人用電鈴騷擾，恐怕會讓人很不滿。日前一名女網友表示，她租屋在6樓，最近自從5樓房客搬進來後，常常會有人按她家門鈴，要她幫5樓房客開門，連半夜也會有人按電鈴，讓她不堪其擾，不過有網友細心一看驚呼「樓下房客出入複雜才是問題，趕快搬家比較好」。

2023-09-13 17:34