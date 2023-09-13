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孔子也兼職？他貼「改行賣水餃」照 網歪樓憶1故事：有夠地獄
現今廠商行銷產品各出奇招，連逛超市也能發現有趣的產品。一名網友分享自己近期採購的水餃產品，其他人一見照片便打趣道，「孔子開發事業第二春」、「吃了會考試All pass嗎？」，但也有網友歪樓想起一段故事，引來迴響「有夠地獄」。
有網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」貼出一款水餃的包裝袋，以及內容物的照片，原PO並詢問，「有人也買過了孔子賣的餃子了嗎」。從包裝袋上可見除了有孔子的圖片，還附上了一句「這餃子真鮮」，另外，也引用《論語》鄉黨第8章的一段話，「食饐而餲，魚餒而肉敗，不食。色惡，不食，臭惡，不食」。
貼文一出，有網友打趣說，「老師不好當，還要兼職」、「不能當月老之後，又改行賣水餃了嗎？」、「孔子開發事業第二春」、「孔子應該也想不到n年後改行賣餃子」。有人則好奇，「這是月考前要買來吃嗎？有吃有保佑」、「吃了會考試All pass嗎？」，有網友還說「這我看到會買耶！感覺買了回去煮給孩子吃，讀書都能100分」。
另有網友歪樓留言表示「有子路口味的嗎？」，引來不少人回應「太強了有典故」、「這後勁太強」、「笑著笑著就哭了」、「有夠地獄」。也有其他網友提到「孔子不吃絞肉的，因其中一個弟子被判處絞肉之刑，死狀淒慘，故終生不食絞肉」、「我記得他有學生被輾成肉末…地獄梗？」、「有點地獄」。《禮記‧檀弓上》確實記載相關典故，孔子得知子路殉職，遺體還被剁成肉醬的消息後，在院子大哭，極為傷心，再也不吃肉醬。
而從包裝袋可得知「孔子水餃」的口味是鮮魚加上豬肉，組合也引來網友好奇「好吃嗎？」對此，吃過的人持不同看法「口味很主觀」、「尚可」、「吃過了，覺得還好」、「覺得餡還蠻足的，不錯」。
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