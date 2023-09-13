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樓下訪客每次都按她家電鈴「幫開門」 網一看細節發毛：快搬家！

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友表示，常常有陌生人按電鈴要求她幫樓下開門。示意圖／ingimage
一名女網友表示，常常有陌生人按電鈴要求她幫樓下開門。示意圖／ingimage

電鈴雖然方便，但遇到不認識的人用電鈴騷擾，恐怕會讓人很不滿。日前一名女網友表示，她租屋在6樓，最近自從5樓房客搬進來後，常常會有人按她家門鈴，要她幫5樓房客開門，連半夜也會有人按電鈴，讓她不堪其擾，不過有網友細心一看驚呼「樓下房客出入複雜才是問題，趕快搬家比較好」。

日前一名網友在臉書社團「爆怨2公社」發文詢問「有什麼辦法能把門鈴弄掉？」她指出，自從樓下住戶搬來後，常常會有人按原PO家門鈴請她幫忙樓下開門，原本都是早上按，現在連半夜12點、凌晨4點半也有人在按電鈴，令她不堪其擾。

原PO補充說明，原本樓下住的是房東，都沒有人來亂按電鈴過，但自從搬來新房客後，樓下開始出入份子複雜，常常有不同的男生在樓梯口等開門，還有便衣刑警在樓梯間堵樓下房客。

文章曝光後，許多網友回應「拆電鈴或拆按鈕就可以了」、「不想要門鈴響的話，要先找到門鈴線的位置，只要把線拆掉，等不租再裝回去就可以了」、「把門鈴的電線剪掉，外面的人手按斷了也無法吵到妳」。

不過有許多人提醒「趕快搬家才是重點，這種危險人物住在妳家樓下，不要開玩笑了，門鈴才不是重點」、「不要開門就好了，萬一遇到心存歹念的人，藏在頂樓或梯間等妳開門闖入怎麼辦？」、「趕快找新的搬家地點比較實在，真的要小心一點，連便衣刑警都會來也太誇張」。

門鈴 房客

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