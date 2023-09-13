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又見超商鬧劇！婦裝6大袋飲料「信用卡刷不過」 怒嗆店員：不買了

聯合新聞網／ 綜合報導
一名婦人在超商拿了總值7883元、共6袋的商品欲結帳未果，最後竟喊不買了，店家通知員警到場處理，才將此事收場。擷自臉書「爆料公社」影片
一名婦人在超商拿了總值7883元、共6袋的商品欲結帳未果，最後竟喊不買了，店家通知員警到場處理，才將此事收場。擷自臉書「爆料公社」影片

繼今(2023)年5月「超商浩克」事件後，有網友日前在超商結帳時，又見到一起誇張的購物鬧劇。不過，這回的商品並非雞胸肉，而是逾7袋、總值為7883元的瓶瓶罐罐飲料，一名婦人在超商一次大量購物，卻在冗長刷條碼的的過程中，因提供的多張信用卡卡片皆付款失敗，竟喊交易取消，令超商店員通知警方到場處理。

網友將該名婦人的結帳過程全程錄下，PO在臉書「爆料公社」，並表示「在超商遇到這種事情真的驚訝！以為又是買不到雞胸肉，影片中『黑黑大姊』買了快7883元的瓶瓶罐罐」，在結帳過程中，還不斷催促店員快點，並指揮店員將商品裝入共6只塑膠袋內，原PO還稱：「後面的客人都很耐心的等待這位大姊結帳」。

但長達4.38分鐘的影片中，在店員好不容易將所有商品都裝入袋內後，該名婦人拿出的多張卡片付款一直失敗，爾後竟說她不買了，讓店家報警，整起事件在員警到場後才圓滿收場。

該則PO文在截稿為止引來3000多名網友按讚或其他表情符號，逾1100則留言內，幾乎一面倒支持超商店員報警，認為婦人可能是拾獲他人的卡片想「盗刷」未果，轉身才想離去，有人提醒警察，或許可以確認一下，婦人拿出的幾張卡片「是否是本人的」，「如果他是騙人的，那持卡主人很棒！第一時間先停卡哈哈哈」。

不少網友為店員叫屈，認為這位超商店員真可憐，「買東西沒錢付，卡又刷不了是在兇啥？」、「超商店員堪稱台灣最可憐勞工」、「買那麼多不知道自己的卡刷不過嗎？還跑出來糟蹋人」、「店員還要全部重新擺回去架上」。

也有網友認為，若需要大量購物，可以去大賣場，不用跑到超商為難店員，但也有人懷疑婦人可能生病了，加上口齒不清，應該就醫。

超商

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