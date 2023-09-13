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小六童偷走家中平板、撲滿 他拜訪才發現「超慘身世」：不知怎麼辦

聯合新聞網／ 綜合報導
一名家長發文表示，就讀小六的孩子近日帶了同學到家裡作客，沒想到意外發現對方有偷東西的壞習慣。示意圖／Ingimage
一名家長發文表示，就讀小六的孩子近日帶了同學到家裡作客，沒想到意外發現對方有偷東西的壞習慣。示意圖／Ingimage

一名家長發文表示，就讀小六的孩子近日帶了同學到家裡作客，沒想到意外發現對方有偷東西的壞習慣，而原PO到男童家裡拜訪才得知孩子的父親過世，又被母親拋棄，目前由阿嬤和伯父扶養，悲慘身世讓他不知該如何是好，引起網友熱議。

原PO在臉書社團《匿名公社》發文指出，因為家裡有裝小米監視器，才發現該名男童會順手牽羊，找男童對談後，對方只承認偷了四樣東西，且這四樣是原PO小孩發現東西不見，又剛好在他那邊。後來原PO去拜訪男童家，竟找到家裡其他物品，包括已經被解剖的小豬存錢筒、收起來沒在用的平板和手機等。「這些都是收著不常用，真的沒去注意，看來我自己也失責，讓孩子同學到家裡，還竊取了那麼多物品，我也是有錯…」

另一方面，經由這次拜訪原PO也發現，男童父親過世，又被母親拋棄，目前是阿嬤跟伯父在照顧。「只是阿伯當我面甩小孩巴掌，真的讓我嚇到，很怕小孩失聰，現在我要怎麼處理這件事情？」

對此，網友紛紛表示，「報警只會毀了他，且會讓他的伯父從此放棄他」、「很明顯這孩子已在懸崖搖搖欲墜，報警有可能就是推了他最後一把」、「像這樣的小朋友都是需要貴人拉一把，我也遇到過，我還是會讓他來，也可以順便導正一些不好的習慣」、「如果有心想幫他的話，可以再試試看，繼續請他來個一兩次，順便關心他，私下告知他對錯，看這孩子是否願意改變，也請老師在校協助」、「小學六年級的小孩子，若本性不壞還有得救，若失物不是太貴重，我還是會給個機會」。

監視器

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