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遊日發現7件事與台灣不一樣！ 網點「1交通亂象」：比汽車兇猛

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友9月初時去日本旅遊後，發現有7件事與台灣的差異，引起不少網友熱烈討論。圖/ingimage
一名網友9月初時去日本旅遊後，發現有7件事與台灣的差異，引起不少網友熱烈討論。圖/ingimage

疫情趨緩，國境解封後不少民眾紛紛出國遊玩，其中日本是許多人的選擇之一，一名網友9月初時去日本旅遊後，發現有7件事跟台灣不一樣，引起不少網友熱烈討論。

一名網友在Dcard「日本旅遊版」以「來日本旅遊後發現的一些事情」發文，她9月初時去日本旅遊，發現和台灣不一樣的7件事：

1.基本上沒有飲水機，店內只有冰水可以喝

2.路上非常多販賣機，沒帶水也不用擔心

3.想喝熱水的話，只能在飯店煮或找有哺乳室的地方裝熱水

4.車站地鐵和JR月台沒有冷氣，非常悶熱

5.車站有點髒

6.車站出口很多都是樓梯

7.下雨天沒有騎樓不方便

除了以上7件事，原po也想問問，有去過日本的人是否有發現其他和台灣不一樣的點，此文一出，吸引不少網友討論。

網友紛紛表示，「我覺得日本的車子都會禮讓行人，完全不用擔心會被撞到，小紅人沒有數字，取而代之是一堆點點（還會啾啾叫，雖然沒有飲水機，但是日本不是標榜水龍頭打開就可以了嗎，不能喝的地方好像會寫」、「幾乎沒有手搖店！！！這在台灣幾乎每天一杯的我超級不習慣」、「去過幾次最不習慣還是便當，其他都還好」、「日本適合觀光，但不適合定居」。

不少人對於日本交通有不一樣的想法，「但日本人走路沒在讓的哦，我在日本生活1年了，他們要真的撞到的前一秒才會閃」、「這禮拜二才在大阪，差點被闖紅燈的計程車司機撞飛」、「我真的覺得腳踏車超級恐怖，我常常在偏移一點就會被撞到的感覺」、「日本的交通亂象就是腳踏車，超級橫衝直撞，堪比台灣的歐兜邁（機車）」。

有網友則表示，「我在北海道基本沒遇過不讓的欸，連按喇叭的都沒幾個」、「會不會是觀光區跟居住區不同，我現在日本留學光是只要站在馬路口，所有車都會通通停下來」、「我覺得還是有少數不守規矩，但台灣是守規矩的是少數，差異大概在這邊吧」、「之前有次在沒有紅綠燈的斑馬線等過路，一台車直接開過去沒讓，下一秒警車就從巷子衝出來攔截他開罰，大部分真的都會讓行人（腳踏車比汽車兇猛）」、「我覺得沒有機車就差超多的，車子間距比較遠，看到我都會停下來等我過」、「台灣還有進步空間，禮讓台北比較有感，不過日本也是罰出來的，只要行人穿越馬路，不管有無斑馬線，被抓到不禮讓罰9000日幣加扣兩點，1年集滿6點駕照吊銷再見，最近好像法規又改更嚴了」。

日本 出國旅遊

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