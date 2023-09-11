快訊

基泰總經理首度與受災戶說明 住戶：給6千元補償叫我來聽鬼扯

天坑案頻傳！不只基泰大直民宅毀 四個月內北市共6起塌陷意外

強調「我們不是作秀公司」…基泰回應蔣市府早匯1億 卻被抓包匯給自己帳戶

是在罵我嗎？ 女突收表情符號引網兩派論戰：真幼稚

聯合新聞網／ 綜合報導
網友分享，自己突然收到顧客回覆「凸^-^凸」，不解對方為何要罵人。示意圖／ingimage
網友分享，自己突然收到顧客回覆「凸^-^凸」，不解對方為何要罵人。示意圖／ingimage

科技越來越發達，不少民眾都習慣用文字訊息代替電話聯絡。日前，有女網友在Dcard表示，自己有在網路販賣盒玩，某日在回覆顧客訊息時，突然被對方傳送一顏文字，嚇得她發文詢問「真的有人用這種表情符號嗎…」。

原PO透露，自己有在網路販賣盒玩，某日有位顧客詢問平時從何處購入盒玩，自己回答「日本批發商店MDM」後，對方卻突然回覆「好的，謝謝您～凸^-^凸」讓原PO頓感錯愕。

原PO表示，她當下立刻詢問顧客是否有所誤會，但對方卻解釋「不是喔，這個是我在iPhone上面用的表情符號，沒有別的意思。」雖然顧客向原PO表明自己非刻意罵人，但她仍擔心對方是因誤解自己訊息中的「MDM」，便立即向客人闡明「MDM是日本批發店的名字，跟海渡、Super Delivery一樣。」

最後，原PO也指出，自己推測對方或許真的不了解該顏文字的意思，她並不會與客人計較太多，只是想發文詢問「真的有人用這種表情符號嗎」？

貼文一出，吸引一票網友討論。不少網友表示對方就是在罵人，「這一定是在罵人」、「凸用在顏文字就是比中指的意思，很明顯吧」、「直接回他，好喔凸^-^凸」、「是比中指，對方滿幼稚的」。

不過，部分網友則認為對方可能真的無其他意思，只是兩人對該顏文字的定義不同，「感覺他是真的沒別的意思，是不是以為這個符號是笑臉的意思」、「他該不會以為這圖是遮臉裝可愛笑的意思吧」、「他說謝謝『您』，而且還有波浪誒，感覺沒有別的意思」、「我覺得凸這個字，可能現在小朋友不知道…」。

此外，也有不少iPhone用戶表示，手機裡面真的有這個顏文字，「iPhone 上有是真的」、「我的iPhone se2有這個顏文字」、「我的ipad也有這個顏文字」。

Dcard

延伸閱讀

今年9月反常晚上睡覺「免開冷氣」 網分享：半夜吹風扇會冷

「講粵語易得鼻咽癌」？為什麼廣東話的命運有所轉變？

假調查官「王惠汶」網路亂竄詐騙 調查局急澄清

女學生戴739萬名錶搭公車！網跪喊「背景超猛」：傘也不簡單

相關新聞

是在罵我嗎？ 女突收表情符號引網兩派論戰：真幼稚

科技越來越發達，不少民眾都習慣用文字訊息代替電話聯絡。日前，有女網友在Dcard上表示，自己有在網路販賣盒玩，某日在回覆顧客訊息時，突然被對方傳送一顏文字，嚇得她發文詢問「真的有人用這種表情符號嗎…」。

女學生戴739萬名錶搭公車！網跪喊「背景超猛」：傘也不簡單

大開眼界！最近有一名網友搭公車，發現一名就讀清華大學的女學生，手上戴著價值739萬的里查德米爾(Richard Mille)的名錶，不少人眼尖發現，「雨傘也價值不菲」，認為女大生的「背景很猛」，但也有人覺得應該是山寨品，引起熱議。

董娘自私將普渡食品全退貨！ 網怒噴：人不要臉天下無敵

每到中元節，許多民眾都會準備豐盛的食品祭拜好兄弟。日前，有網友在「匿名公社」透露，他在大賣場工作時，遇到某建設公司董娘堅持將所有中元普渡完的祭品「退貨」，並揚言不退貨就不離開，讓原PO直言「真的會有這麼厚臉皮的人嗎？」

北市超級高價區！大直為何房價那麼貴？ 網曝三點無敵

位於台北市中山區大直街94巷的新建案「基泰大直」，7日發生嚴重塌陷意外，引發高度關注。大直屬於北市高房價區，過去曾有網友好奇為何大直房子這麼貴，掀起一波網路討論...

公館美式餐廳爆偷拍！老闆廁所「架手機」蹲門口看 受害者不只一人

公館美式餐廳老闆被爆偷拍！有員工指出老闆不僅會把手機放在廁所偷拍，甚至還會性騷擾未成年工讀生，偷摸屁股、貼員工很近，受害者不只一位，而且廁所是和客人共用的，因此也希望有消費的網友能多注意。

閨蜜聚會每次都帶男朋友 她白眼：每次都要三人行

朋友聚會有時會聊私人問題，若這時候有不熟悉的朋友加入，恐怕會讓大家都不自在。日前一名女網友抱怨，自從閨蜜交了男友之後，每次吃飯一定會帶男友同行，導致每次訂完餐廳後，才發現要增加一位，讓她感覺很差，無奈表示「等一下去聚餐，會不會又是三人行？」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦