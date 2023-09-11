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女學生戴739萬名錶搭公車！ 網跪喊「背景超猛」：傘也不簡單

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女學生戴739萬名錶搭公車！網跪喊「背景超猛」：傘也不簡單

聯合新聞網／ 綜合報導
網友發現清華大學的一名女學生不簡單，手上戴著價值739萬的名錶和10萬的勞斯萊斯傘。圖／爆廢公社二館
網友發現清華大學的一名女學生不簡單，手上戴著價值739萬的名錶和10萬的勞斯萊斯傘。圖／爆廢公社二館

大開眼界！最近有一名網友搭公車，發現一名就讀清華大學的女學生，手上戴著價值739萬的里查德米爾(Richard Mille)的名錶，不少人眼尖發現，「雨傘也價值不菲」，認為女大生的「背景很猛」，但也有人覺得應該是山寨品，引起熱議。

一名網友在臉書「爆廢公社二館」發文表示，他最近搭公車時，看見一位清華大學女學生，他劈頭直呼「老闆娘好，請問有什麼是阿肥我可以為您效勞的嗎？」，仔細一看，女大生手上戴著要價739萬的查德米爾(Richard Mille)名錶，型號為RM037，出廠年份是2021年。

貼文一出馬上吸引網友熱議，至今已經有超過5千人朝聖按讚，也有不少內行人點出，其實不只是手錶，女大生手上的雨傘也不簡單，「手上那把才是王道」、「我看她的傘，就知道背景很猛」、「勞斯萊斯的雨傘」、「雨傘比我的機車還貴…」，據了解，這把勞斯萊斯雨傘會在每個車門配備，採手工製成，每把售價高達10萬。

但也有不少網友認為女大生的錶和傘應該都是山寨品，「現在仿的很多，也不知是什麼」、「假的啦！有這身價坐公車？不怕被綁架？」、「感覺好像是北京的清華，應該不是台灣的清華大學」、「只有我覺得不像嗎⋯」、「看起來不像真品」、「一整個擺拍的fu⋯」。

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