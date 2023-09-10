董娘自私將普渡食品全退貨！ 網怒噴：人不要臉天下無敵

每到中元節，許多民眾都會準備豐盛的食品祭拜好兄弟。日前，有網友在「匿名公社」透露，他在大賣場工作時，遇到某建設公司董娘堅持將所有中元普渡完的祭品「退貨」，並揚言不退貨就不離開，讓原PO直言「真的會有這麼厚臉皮的人嗎？」

原PO表示，近日他在大賣場工作時，看見一位開著名車的阿姨將車輛停在賣場門口，且不斷將車廂內的物品往下搬，雖然自己有主動請對方移車，卻反被阿姨大吼「我是要來退貨的！」他說明，後續店長前來協助處理，自己則繼續幫其他客人結帳。

原PO透露，後來那位阿姨與店長爭執近一小時，店長就突然臉非常臭的將錢拿給對方。他指出，店長解釋對方是某建設公司的董娘，剛剛那些餅乾和罐頭都是普渡完不要的東西，雖然自己原先堅持不讓對方退貨，但董娘卻揚言「不給退就不走」。被煩到受不了的店長，選擇自掏腰包退錢給對方，董娘離譜的行徑也讓原PO坦言「真的會有這麼厚臉皮的人嗎？」

貼文一出，許多網友紛紛認為董娘太過自私，「就是有那種沒水準的人，拜拜過的東西還敢拿來退貨」、「竟然有這麼不要臉的人，真的是人不要臉天下無敵！」、「違反拜拜真正善良的本意，還不如不拜，人在做天在看」。

不過，部分網友則認為店長不應妥協，建議直接請警察處理，「就堅持不要退，報警處理就好」、「遇到這種事情直接打電話報警，讓警察處理她就好了！這次讓她退貨，下次她還是會做同樣的事情」、「盧成功以後就會一直來，不應該妥協的」。