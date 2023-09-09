公館美式餐廳爆偷拍！老闆廁所「架手機」蹲門口看 受害者不只一人

公館美式餐廳老闆被爆偷拍！有員工指出老闆不僅會把手機放在廁所偷拍，甚至還會性騷擾未成年工讀生，偷摸屁股、貼員工很近，受害者不只一位，而且廁所是和客人共用的，因此也希望有消費的網友能多注意。

一名網友在臉書「爆料公社」發文痛批「太過分太變態了」，指出位於台北市公館商圈汀州路三段商圈某美式餐廳，老闆用手機偷拍廁所、性騷擾、偷摸屁股、藉機貼很近「偷頂」店裡的未成年女工讀生。

原po表示，老闆還被員工親眼抓包在人家上廁所時「蹲在門縫偷看」，據了解受害者不只一名，目前各受害者已經陸續偕同家長報案提告，因為偷拍的廁所是客人和員工共用，原po也提醒有去消費的民眾要小心。

網友看到也紛紛回應，「也太噁了」、「提告，不要放過這種人」、「太明目張膽了吧」、「演都不演的拍法」不過因為老闆直接將手機大辣辣放在廁所上方，拙劣的手法也讓網友有點質疑，「偷拍會用那麼大支又不便宜的手機，放那麼明顯的地方，坐等另一方說法」、「奇怪有錢當到老闆，應該會買細微針孔偷拍，不易察覺，也沒幾千塊，我的疑問？」

根據業者Google評論，目前有4.2顆星，900多則評論，大多為現場氣氛好、餐點好吃、環境乾淨整齊，除了販賣餐點外，店內還有桌遊、遊戲機台等等，偷拍事件爆發後，目前有許多網友跑去刷「1星負評」。