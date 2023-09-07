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一杯紅茶近千元！日餐廳被控對外國客敲竹槓 員工曝：日圓大貶難發現

聯合新聞網／ 綜合報導
近期許多外國觀光客抱怨，在日本餐廳消費被收取不正常的暴利。圖為日本觀光景點示意圖，與新聞當事者無關，圖片來源／歐新社。
近期許多外國觀光客抱怨，在日本餐廳消費被收取不正常的暴利。圖為日本觀光景點示意圖，與新聞當事者無關，圖片來源／歐新社。

今年觀光產業回溫，許多人會利用假期安排出國旅遊，而因為近期日圓不斷貶值，讓本就是觀光大國的日本吸引更多旅客湧入。然而，有商機就會有心機，日本最近傳出多起黑心餐廳藉機向觀光客收取暴利、哄抬價位的消費糾紛，讓許多外國旅客抱怨，「真是上了好貴的一課」。

根據日媒《夕刊富士》報導，日本觀光局估算今年訪日外國觀光客的人次及消費金額，已逐漸恢復至疫情前的盛況，不過近日卻有多位外國客表示，自己在餐廳內的消費金額和實際內容落差極大，有台灣旅客抱怨東京某餐廳，「炙燒過的冷凍鮭魚、三片鮪魚再加上少量鮭魚卵，這樣居然要台幣1400」，而該店家也並非第一次被爆料，在先前便有其他外國人指責，「被店外宣傳的2500日圓(約台幣550元)壽司套餐吸引，最後卻被強迫推銷了近三倍的海鮮丼飯，味道還很普通」。

類似的案例還有很多，東京某居酒屋也被投訴，「2個人各喝了1杯啤酒和紅酒，居然要收380美元 (約台幣1.2萬元)，這是暴利」、「一家四口就花了9.5萬日圓 (約台幣2萬元) 」。

還有網友表示，自己是被路上攬客的員工欺騙，「在六本木遇到兩位日本女生搭話，說要帶我們去認識的店家。結果一小時之後她們便藉口要上廁所偷偷離開了，老闆向我們收取4.5萬日圓 (約台幣9780元) 的費用，我們共4人也才喝了8杯飲料！好貴的教訓」、「跟著Cosplay的女性進女僕咖啡廳，沒有任何附加服務，光是2杯紅茶就要收8000日圓 (約台幣1737元)」。

某位替店家從事攬客工作的員工便透露，之前由於語言問題，許多店家不願意接待外國客，但現今科技發達，只要靠手機翻譯便能互相溝通，也因此，不只是專門敲詐外國客的餐廳增加，原本只針對日本人的店家也都紛紛將目標擴大到外國人身上。員工坦言，「現在日圓大貶，所以向外國客稍微哄抬價格的話他們也不會發現，就算發現了，也會因為不想浪費時間處理而作罷」

日本 出國旅遊 餐廳 觀光

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