月薪75K！台大男哀「存不了錢」網見「2項花費」反轟：你的問題

很多人抱怨物價狂漲、薪水不漲，甚至放棄了買車、買房、結婚的夢想，選擇當個「躺平族」。有一名台大生在論壇透露，自己月薪為75,000元，但卻存不了錢，他也列出了自己花費的細項，大嘆「現在年輕人好難生存啊」，結果反被網友轟「根本自己的問題」。

一名台大男在Dcard以「我存不了錢」為題發文，他列出自己的開銷明細，扣完勞健保後月薪75000，房租12500、水電2500、車貸26000、油錢車子保養費5000、伙食費生活費手機費15000、雜項開銷5000、女友生活費5000，不禁感嘆「現在年輕人好難生存啊」，並好奇問大家「有兼差的經驗分享嗎？」

此文一出馬上引起網友熱議，幾乎風向一面倒認為都是交錯女友跟車貸問題，「你為了女友多花了車貸和她的生活費，一年就快40萬了，存不到錢問題最大的就是女友吧」、「都讀到台大了，月薪那麼高，是在當什麼工具人ATM」、「看不懂女友生活費是什麼，還有車貸26000也太高，沒買房先買負資產存不到錢是自己理財有問題」。

不過也有人支持原po，「我挺車貸，都念台大了，薪水也75000，買台破爛頭又大，爛車被撞自己也沒了，以前努力唸書不就白念了？買台安全的車保護自己非常ok」、「只有我覺得給女友生活費沒毛病嗎？我房租+電費都是男友繳，也不是我要求他」，也有一些人認為原po應該是反串的「讀到台大不可能這麼沒腦袋吧」、「一看就是反串，一大堆還在跟他認真」。