快訊

北市工安意外！京華城工地吊車「180度倒栽蔥」 現場驚險畫面曝光

黃捷PO十年前史瓦帝尼當志工嫩照 中分髮型被誇超可愛

新竹副市長上班最後一天！蔡麗清臉書發文「這8字」表明心跡

他驚訝為何「美國火車票超便宜」？網曝2真相：台鐵根本完勝

聯合新聞網／ 綜合報導
火車示意圖，與新聞無關，圖片來源／Ingimage。
火車示意圖，與新聞無關，圖片來源／Ingimage。

對背包客而言，出國旅遊時的交通工具選擇相當重要，交通時間的長短、價位及品質都是大家考量的要點之一。近日有網友便發現，他在訂購明年暑假從美國紐約到波士頓的火車票時，票價便宜得驚人，匯率換算下來竟和台鐵定價差不多，讓他驚呼，「美國火車怎麼那麼便宜」。

原PO在PTT發文表示，他在瀏覽Amtrak(美國國鐵)的購票網站時，發現從紐約至波士頓的火車票，5位大人只需118美金(約新台幣3800元)，就算以新台幣匯率32元來計算，平均一人也只要755元，乘車時間和票價738元的台北到台南自強號差不多(皆為4小時左右)。他疑惑，「在美國麥當勞打工時薪都有10美元了 (約新台幣320元)，為什麼火車票價還能和台灣差不多」？

貼文一出，有不少網友點出其票價便宜的原因就是又慢又舊，「我搭過幾次，很看運氣，不小心搭到髒車就一路髒過去，不會有人來打掃的」、「因為沒人要搭，台灣火車絕對屌打」、「火車真的有夠可悲，超級舊又慢」、「那是載貨的，人只是順便」、「你去坐一次就知道為什麼了」，有人則表示美鐵的票價沒有固定，「美鐵是浮動票價，運氣可能很好訂到便宜的日期」。

同時也有人分享其他CP值更高的長途交通選擇，「美國長途火車不如考慮客運大巴？」、「可以搭Megabus(由主流巴士營運的長途巴士)，提前買很便宜」、「可以搭Acela(同為美鐵營運的特快列車)啦，選商務艙很棒啊，又不貴、位置很大、列車速度也蠻快的，環境有點像高鐵」。

火車 票價 美國 台鐵 PTT 巴士

延伸閱讀

全台800萬人沒辦信用卡他好奇原因 網曝2關鍵：根本不需要

天龍國生活一個月要花多少錢？網曝「殘酷1數字」：勉強活得像人

月薪破多少才會感到快樂？網曝「甜蜜點」：最近又漲價了

星巴克內用「自備環保杯」卻被趕 網曝店員苦衷：1招防誤會

相關新聞

他驚訝為何「美國火車票超便宜」？網曝2真相：台鐵根本完勝

對背包客而言，出國旅遊時的交通工具選擇相當重要，交通時間的長短、價位及品質都是大家考量的要點之一。近日有網友便發現，他在訂購明年暑假從美國紐約到波士頓的火車票時，票價便宜得驚人

月薪75K！台大男哀「存不了錢」網見「2項花費」反轟：你的問題

很多人抱怨物價狂漲、薪水不漲，甚至放棄了買車、買房、結婚的夢想，選擇當個「躺平族」。有一名台大生在論壇透露，自己月薪為75,000元，但卻存不了錢，他也列出了自己花費的細項，大嘆「現在年輕人好難生存啊」，結果反被網友轟「根本自己的問題」。

有錢人為何出國要跟團？ 他曝高級團行程：沒錢才自助

疫情解封後，不少人迫不及待出國遊玩。一名網友表示，之前去歐洲遇過全家7人跟團，對方這麼有錢卻沒有自助旅行，他認為跟團相當不自由，於是想問問網友們，「有錢人為何出國要跟團？」，引起不少網友熱烈討論。

台灣天氣潮濕…他問烘衣機對北部民眾實用嗎？網推「1家電」：一舉兩得

台灣四面環海，除了氣候潮濕，還會遇到梅雨季，不少民眾都有衣服曬不乾的困擾。一名網友好奇烘衣機是不是每個人家中的必備品，引發討論，其中還有人大推「除濕機」，因為既可以除濕，又能順便晾衣服，一舉兩得。

還在搶？賣場24公斤鹽「少好幾袋」 他傻眼：三年才吃得完

日本核汙水排放入海，引發鄰近國家囤鹽潮，國內也出現搶鹽亂象，超市貨架鹽巴被搶購一空。昨（5）日有網友分享，在賣場看到24公斤大包裝的碘鹽已經少了不少袋，傻眼直呼，「這個量買回去都可以做木乃伊了！」

訂素食桌「吃到肉燥、柴魚」氣炸 店家反嗆「奧客」討拍：只是為了提味

每個人選擇吃素的原因不盡相同，但是在素菜裡發現葷食鐵定叫人相當崩潰。一名餐飲業者在臉書社團「爆怨2公社」發文指出，日前遇到「百年難得一見的奧客」，原因是有客人雖然訂了一桌素食桌，卻沒事先告知業者「他們都是素食者」，還指責餐廳員工「菜裡面為什麼會有少量肉燥」，不少網友看了傻眼表示「覺得店家才是百年難得一見的神奇思維」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦