他驚訝為何「美國火車票超便宜」？網曝2真相：台鐵根本完勝

對背包客而言，出國旅遊時的交通工具選擇相當重要，交通時間的長短、價位及品質都是大家考量的要點之一。近日有網友便發現，他在訂購明年暑假從美國紐約到波士頓的火車票時，票價便宜得驚人，匯率換算下來竟和台鐵定價差不多，讓他驚呼，「美國火車怎麼那麼便宜」。

原PO在PTT發文表示，他在瀏覽Amtrak(美國國鐵)的購票網站時，發現從紐約至波士頓的火車票，5位大人只需118美金(約新台幣3800元)，就算以新台幣匯率32元來計算，平均一人也只要755元，乘車時間和票價738元的台北到台南自強號差不多(皆為4小時左右)。他疑惑，「在美國麥當勞打工時薪都有10美元了 (約新台幣320元)，為什麼火車票價還能和台灣差不多」？

貼文一出，有不少網友點出其票價便宜的原因就是又慢又舊，「我搭過幾次，很看運氣，不小心搭到髒車就一路髒過去，不會有人來打掃的」、「因為沒人要搭，台灣火車絕對屌打」、「火車真的有夠可悲，超級舊又慢」、「那是載貨的，人只是順便」、「你去坐一次就知道為什麼了」，有人則表示美鐵的票價沒有固定，「美鐵是浮動票價，運氣可能很好訂到便宜的日期」。

同時也有人分享其他CP值更高的長途交通選擇，「美國長途火車不如考慮客運大巴？」、「可以搭Megabus(由主流巴士營運的長途巴士)，提前買很便宜」、「可以搭Acela(同為美鐵營運的特快列車)啦，選商務艙很棒啊，又不貴、位置很大、列車速度也蠻快的，環境有點像高鐵」。