台灣天氣潮濕…他問烘衣機對北部民眾實用嗎？網推「1家電」：一舉兩得

台灣四面環海，除了氣候潮濕，還會遇到梅雨季，不少民眾都有衣服曬不乾的困擾。一名網友好奇烘衣機是不是每個人家中的必備品，引發討論，其中還有人大推「除濕機」，因為既可以除濕，又能順便晾衣服，一舉兩得。

原PO在PTT以「烘衣機在北台灣實用嗎」為題，詢問說烘衣機這項家電，對於住在桃竹苗這三個縣市的民眾是否有很強的實用性。原PO表示，添購具備洗脫烘三項功能的洗衣機，好處在於處理髒衣服時，可以洗衣、脫水、烘乾一次解決，並且省下曬衣服的時間跟空間，缺點就是要花比較多的電費，因此問道「版上有用過烘衣機的嗎？真有這麼神？」。

貼文一出，許多人贊同表示「好用，台北除非住郊區不然空氣很髒，衣服洗完曬完又有味道了」、「在台灣不管在哪都適合，尤其瓦斯的，超省超暖超快」、「好用喔！不然要去外面自助烘衣，貴死」、「南部都在用了」。另外有人提醒，「記得買瓦斯型的」、「聽說用電的烘不乾要用瓦斯烘」、「有瓦斯型的烘衣機，而且溫度可以調很低，就不用怕壞掉」、「烘毛巾床單熱呼呼又鬆軟，用曬的好硬」。

此外，有網友推薦入手「除濕機」，原因是「烘完衣服縮到變形，除濕機比較好用」、「比較喜歡用除濕機，除濕順便晾衣服」、「空調房就可以除溼了」、「除濕機跟烘衣機都必備」。