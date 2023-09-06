還在搶？賣場24公斤鹽「少好幾袋」 他傻眼：三年才吃得完

日本核汙水排放入海，引發鄰近國家囤鹽潮，國內也出現搶鹽亂象，超市貨架鹽巴被搶購一空。昨（5）日有網友分享，在賣場看到24公斤大包裝的碘鹽已經少了不少袋，傻眼直呼，「這個量買回去都可以做木乃伊了！」

賣場24公斤大包裝的碘鹽，仍有不少人買回家。圖擷自PTT

原PO在PTT發文表示，朋友在逛竹北家樂福賣場，看見大包裝的台鹽碘鹽擺著賣，一大袋內含24包的1公斤碘鹽。根據衛福部建議每日食鹽攝取量不超過6公克，估算一家四口大約快三年才吃得完，還要是三餐煮好煮滿。原PO也驚呆直呼，「這個量買回去都可以做木乃伊了，居然還有人拿，還少了不少袋」，也好奇真的有人會囤鹽嗎？

對此，網友們紛紛表示，「小吃店吧」、「也可以醃東西啊」、「反正又不太會壞掉，除了吃還能拿來清洗」、「這大袋是要準備中秋烤肉用的鹹乳豬嗎」、「如果是大規模普渡會搬這種整袋」、「用不完可以全身去角質啊」、「食品加工的有那種專門袋，超大包裝，這個是小包裝的」。

也有網友說，「可是我媽叫我去買鹽，商店和全聯架上很多」、「除非店家怕鹽漲價，不然囤鹽蠻蠢的」、「前幾天超市真的缺貨，瘋了」、「笑死，台灣不缺低X兒，囤鹽要幹嘛」。