訂素食桌「吃到肉燥、柴魚」氣炸 店家反嗆「奧客」討拍：只是為了提味

每個人選擇吃素的原因不盡相同，但是在素菜裡發現葷食鐵定叫人相當崩潰。一名餐飲業者在臉書社團「爆怨2公社」發文指出，日前遇到「百年難得一見的奧客」，原因是有客人雖然訂了一桌素食桌，卻沒事先告知業者「他們都是素食者」，還指責餐廳員工「菜裡面為什麼會有少量肉燥」，不少網友看了傻眼表示「覺得店家才是百年難得一見的神奇思維」。

原PO表示，日前接到一桌素食訂單，表明有一家八口會前來用餐，「但是也沒有特別告知我們他們都是素食者，也沒有說不能加入任何葷調料」。殊不知，客人用餐到一半，很生氣地「指責」餐廳員工「菜裡面為什麼會有少量肉燥」，還吵說「味噌湯為什麼加柴魚」。

原PO認為，菜餚裡加肉燥是為了提味，不解說「你可以選擇不吃肉燥啊！肉燥那麼小粒你是故意挑起來吃嗎？不會直接吃菜嗎？」，也提到「味噌湯不加柴魚能喝嗎」。原PO指出，自己經營的不是素食店，「你們只打電話說訂素食桌，也不事先告知說不吃葷食，真的是奧的無極限」。

對此，許多網友一面倒逆風留言，「果然是百年難得一見的奇文」、「都說是素食了！怎麼還會有肉燥？柴魚片？這應該是店家的問題吧！」、「沒詢問清楚害人破戒還怪別人？」、「這樣說的話牛跟羊是吃草的，所以算素肉吧」、「因為豬是吃飼料的魚是喝水的嗎？它們都是素食的？」、「都已經跟妳說要素食桌了，妳還加肉燥下去調味，根本沒事找事做欸」。另外，有網友好奇問原PO說「這是為了打店家廣告嗎？所以是反串文嗎？」、「等等…妳這是認真的還是在反串」。