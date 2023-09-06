鄉民女神颱風天PO吃泡麵照引逾6千印度人眾怒 網猜原因是它

黃瓊慧在颱風天PO出一張吃泡麵的照片，竟引來逾6000名疑似帳號都來自印度的網友按出憤怒表情符號，讓她一頭霧水。擷自「黃瓊慧 桃園觀察日記」臉書

桃園市市議員、「鄉民女神qn」黃瓊慧3日在「黃瓊慧 桃園觀察日記」臉書中，因海葵颱風來襲，讓她在家吃起泡麵並上網PO照，並附上吃泡麵感想：「泡麵+起士=美味！來一客就是要吃鮮蝦魚板。颱風天大家都平安，我們已請市府相關局處嚴加戒備」。但沒想到此舉竟然讓逾6000名、帳號顯示疑似來自印度的網友連發憤怒的表情符號。讓她被轟得滿頭問號，上網發問到底是哪裡出問題。

黃瓊慧表示：「吃個來一客沒想到引爆6000印度人眾怒」，讓她質疑哪裡出問題，還是沒選擇印度人最愛的咖哩口味？「好啦下次換維力炸醬麵，還是什麼咖哩口味的泡麵來討好印度人～讓他們給我按笑臉！」、「是品牌的關係還是哪裡有問題？還是要台酒花雕雞麵？大乾麵地獄辣椒？日清咖哩口味泡麵！」在上網發出問號文章後，黃瓊慧發現「印度人收回7個怒」了，讓人覺得「好像也沒很氣的感覺」。

圖為逾6000名疑似帳號都來自印度的網友按出憤怒表情符號情形。擷自「黃瓊慧 桃園觀察日記」臉書

有網友覺得，可能在印度吃不到這樣的泡麵，讓印度人怒火中燒；還有人覺得，會不會是來一客泡麵內含牛肉，所以讓不吃牛的印度人集體起憤怒表情，但黃則再三強調，她吃的是「鮮蝦魚板」，並無牛肉含在泡麵內。多數網友則開玩笑表示，應該真的是忘了加咖哩了，「咖哩粉才能討好印度人」。

根據今年發票載具APP整理國人自2023年1月至7月發票數統計、最愛的十大泡麵銷售排行顯示，議員黃瓊慧所選的「來一客鮮蝦魚板」，剛好是泡麵銷量排行的第一名。