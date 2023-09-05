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菜鳥備金釋迦禮盒普渡拜拜被前輩罵臭頭 網：太小題大作了

聯合新聞網／ 綜合報導
一網友出差買了金釋迦拿來拜拜，卻被前輩罵到臭頭。圖擷自「爆怨公社」。
一網友出差買了金釋迦拿來拜拜，卻被前輩罵到臭頭。圖擷自「爆怨公社」。

商家初二、十六多數會拜拜，祈求神明保佑生意興隆，那拜拜時有什麼應該注意的事項，並不是每個人都清楚，而且不同的節日，擺放供品的品項也不同。有一位網友因為是公司的菜鳥，出差買了金釋迦拿來拜拜，卻被公司前輩責罵「不懂禮俗」，連網友家中長輩都連帶一起罵上，網友不禁要問，是主管小題大作，還是自己真的很白目，因為網友拿來拜的「金釋迦禮盒」，其實也不是真的水果釋迦，就是外表像釋迦的月餅。

原po在「爆怨公社」貼文表示自己是剛進這家公司的菜鳥，因公司要中元普渡，被叫去準備拜拜要用的東西，正巧原po幾天前出差在台東買了金釋迦伴手禮，想說釋迦取其諧音有事事皆佳（釋釋皆迦）的意思，滿適合拜拜的，就拿出來拜，沒想到卻被前輩責罵不懂禮俗，釋迦不應該擺在供桌上。雖然原po當下就馬上道歉，但前輩還是一直罵，甚至還指責到原po的媽媽是怎麼教的。原po後來跟朋友提到這件事，朋友覺得原po的前輩太小題大作，罵太兇了。因為原po準備的金釋迦禮盒，其實也不是真的水果釋迦，就是外表像釋迦的月餅。

其他網友們在看完貼文後，紛紛留言表示，「只能同情妳了，妳不是第一個，也不會是最後一個」、「對應到日本網友說的，台灣人都不遵守交通法規，但卻會遵守這些拜拜迷信XD」，也有網友表示「公司要我拜拜，我都說我不拿香的」、「其實就有人忌諱但是不需要這麼激動，私下講一下為什麼就好」。

有網友解釋「有籽好像不是不能，只是聽老一輩說吃下肚子，大出來又會長的好像不行，但是重點是釋迦籽也沒人會吃下肚子吧」、「釋迦原名番荔枝，可以告你同事了」，更多網友指責這位前輩說「前輩罵到家裡就真的很不應該,，我自己是覺得第一次犯錯還可以接受，而且我也相信原PO也是一番好意」。

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