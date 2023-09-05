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小劉醫生向知名動物YouTuber道歉 陳沂揪1疑點開酸

聯合新聞網／ 綜合報導
百萬訂閱的YouTube頻道「許伯&簡芝—倉鼠人」出示與北市動物園的合約表示，未收動物園一毛錢，回應「小劉醫師」劉宗瑀的批評，而小劉醫師稍早的道歉文也被網紅陳沂揪疑點。圖／取自「許伯&簡芝—倉鼠人」YouTube頻道
百萬訂閱的YouTube頻道「許伯&簡芝—倉鼠人」出示與北市動物園的合約表示，未收動物園一毛錢，回應「小劉醫師」劉宗瑀的批評，而小劉醫師稍早的道歉文也被網紅陳沂揪疑點。圖／取自「許伯&簡芝—倉鼠人」YouTube頻道

日前「小劉醫師」劉宗瑀在臉書批評動物議題YouTube頻道「許伯&簡芝—倉鼠人」有政治立場，不滿他們邀請台北市長蔣萬安當來賓，一同到台北動物園拍攝，攻擊YouTuber「政治立場、錢錢立場」，引發各界反彈聲浪，劉宗瑀在臉書粉專道歉，但網紅陳沂揪1疑點開酸小劉醫生粉專。

日前小劉醫師臉書發文致歉「尊敬的敬啟者們好：深刻了解到不慎的網路發言會對許先生團隊造成的傷害和痛苦。本團隊已於上週連絡上許先生團隊，對其所釋出的誠摯感情表達最深切的致意，並轉由其後續事務處理所委託的單位處理，靜候更進一步善意交流與改進的機會」。

接著小劉醫生粉專指出，「這次深刻的教訓讓團隊意識到，我們的先前回應缺乏誠意和對遭遇的正確改進，已誠摯反省，未來將竭盡全力改進我們的態度與行為，以確保類似事件不再發生。再次，我們向各位表示最深切的歉意。我們希望能夠為過去的錯誤道歉，並期能惠賜指教學習與反思的誠心」。

不過，這說法除了底下網友不買單外，陳沂也在臉書表示，道歉文超像AI生成，我好奇妳就一個人，哪來的「團隊」？「團隊」是指粉專的50人管理員，還是整個側翼軍團啊？

對此，網友在陳沂臉書回應「怕被告才道歉」、「標準的道歉不認錯」、「尊敬的敬啟者是什麼鬼？」、「看到團隊兩個字就笑」、「真的很好笑，拖這麼多天才出來道歉」、「這醫生承認自己有50人團隊？」、「團隊兩個字超有笑點」。

醫師 陳沂 YouTuber

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